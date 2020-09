Ubisoft Forward : Roller Champions repousse encore sa sortie et glisse vers 2021

Cela faisait bien longtemps que nous n'avions plus eut de nouvelles de Roller Champions, la vision compétitive du patin à roulettes selon Ubisoft. Dévoilé lors de l'E3 2019 et passé par les mains de notre Michel Jordan rien qu'à nous, le nouvel arrivant sur la scène du jeu compétitif ne semble pas encore décidé à nous faire rechausser nos blades.

Initialement attendu pour le début de l'année 2020, Roller Champions avait finalement annoncé son report pour mieux prendre le temps de tenir compte des retours suite à sa première alpha fermée. Les plans ont encore a priori changé, puisque le jeu de rollers est désormais annoncé pour 2021.

Mais que les amateurs de glisse maîtrisée se rassurent : le studio Ubisoft Montréal promet de tenir les joueurs régulièrement informés de l'avancée du projet à partir du mois d'octobre, date à laquelle ces derniers peuvent espérer crouler sous les carnets de développement. Et avec un peu de chance, figurer dans la prochaine vidéo promotionnelle de l'éditeur. Mais attention hein : vous n'avez le droit d'en dire que du bien.

Roller Champions est donc désormais attendu en 2021 sur PlayStation 4, Switch, Xbox One, mais aussi Android et iOS... et sans doute plus si affinités.