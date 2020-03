Roller Champions annonce son report, son alpha fermée, et son arrivée sur consoles

Vous l'aviez peut-être oublié, et nous ne pourrions franchement pas vous en tenir rigueur : annoncé lors de l'édition 2019 de l'E3 pour ne plus réapparaître jusqu'à aujourd'hui, Roller Champions rechausse enfin ses patins, pour nous apporter une bien bonne nouvelle.

Notre star du roller derby qui pourrait presque constituer une équipe à lui tout seul avait pu s'essayer au 3 contre 3 sous le soleil de Californie, avant qu'une première démo ne fasse son apparition sur PC, seule plateforme jusqu'alors dévoilée.

L'expérience multijoueur annonce aujourd'hui l'arrivée d'une première alpha fermée en bonne et due forme via un trailer disponible dans notre lecteur ci-dessus. Pour tenter de participer à ce galop d'essai et marquer des points après avoir effectué un tour de terrain, il suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu, et de vous inscrire. Ah, on a failli oublier : il faut aussi disposer d'un compte Uplay.

Si vous êtes plus chanceux au jeu qu'en amour, vous serez sélectionnés, et pourrez ainsi vous essayer à Roller Champions du 11 mars à 17 heures ou 23 mars à 21 heures. Histoire de ne pas vous sentir trop seul sur le parquet, vous pourrez même inviter deux amis à vous rejoindre.

Mais ce n'est pas tout, loin s'en faut, puisque le jeu d'Ubisoft officialise également son arrivée sur de nombreuses plate-formes, et sera donc également jouable sur PlayStation 4, Switch, Xbox One, mais aussi Android et iOS.

Seule ombre au tableau : Roller Champions, prévu lors de son annonce pour le premier trimestre est désormais repoussé à la fin de l'année 2020.