Cyberpunk 2077 : Le prochain épisode de Night City Wire s'annonce pour la semaine prochaine

Alors que la très stratégique fin d'année se rapproche à grandes enjambées, CD Projekt RED rappelle qu'il n'y aura nullement d'une machine de nouvelle génération pour profiter de les des titres les plus attendus, et de longue date.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : On a passé 4 heures à Night City, nos impressions entre euphorie et inquiétudes

Voilà sans doute pourquoi les développeurs polonais continuent d'occuper inlassablement le terrain, et nous invitent dès aujourd'hui à sortir nos agendas (électroniques), puisque le troisième épisode de la série Night City Wire s'annonce d'ores et déjà pour le 18 septembre prochain, toujours à 18 heures :

Join us on Friday, September 18 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for the 3rd episode of Night City Wire! We'll take you on a tour around Night City, check up on its gangs, and give you a sneak peek into the creation of #Cyberpunk2077 original score. pic.twitter.com/FoplKXn7Ic