Cyberpunk 2077 rappelle sa dimension RPG en musique, avec le groupe Refused

Parce qu'il continue de nous faire saliver malgré la sortie de nombreux AAA cette année, Cyberpunk 2077 s'invitait directement chez nous, pour livrer à domicile une curieuse substance à travers un second épisode de Night City Wire, forcément rock'n'roll.

Pour ceux qui auraient tendance à oublier la dimension RPG du prochain titre de CD Projekt RED, les polonais ont d'abord tenu à nous rappeler l'importance fondamentale du passé de V, le protagoniste que vous incarnerez du début à la fin de l'aventure. En fonction du poids de votre passé, Night City ne présentera pas le même visage : le "Gamin des rues" maîtrisera l'argot local et pourra sympathiser avec certains antagonistes issus du même milieu, le "Nomade" obligé de quitter sa clan en plein désert devra s'habituer à un tout nouvel univers, tandis que le "Corpo" partisan du système aura plus de faciliter à flairer les bons coups, grâce à sa lecture plus fine des événements.

Le groupe hardcore suédois Refused, déjà annoncé parmi les artistes invités à composer, a repointé le bout de ses guitares et poussé quelques gueulantes pour expliquer comment les gars de New Noise se sont glissés dans la peau du groupe de Johnyy Silverhand, joué par l'époustouflant Keanu Reeves. Souci du détail oblige, le groupe "Samurai" se doit de parler le bon anglais, et les fans apprécieront de voir Dennis Lyxzén se faire recadrer sur sa prononciation : "Tu avales les syllabes !". Surprise : les joueurs peuvent dès à présent profiter d'un nouveau morceau : A Like Supreme.

Enfin, histoire d'en placer une pour Camille, Cyberpunk 2077 a sorti ses pétoires du futur pour nous rappeler que chaque catégorie d'arme proposera des approches différenciées : des armes technologiques aux vertus électro-magnétiques aux armes intelligentes qui aident à la visée, en passant par les bras de gorille intestables au corps-à-corps, il y aura a priori de quoi faire.

Si vous n'en pouvez plus d'attendre, dommage pour vous : Cyberpunk 2077 est toujours attendu pour le 19 novembre 2020 sur Google Stadia, PC, PS4 et Xbox One.