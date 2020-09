Fuser envoie du lourd avec une douzaine de nouveaux morceaux : Rickroll contre la Machine

Les guitares et autres batteries en plastique étant désormais tombées en désuétude (avant un fat come back dû au caractère cyclique de la mode ?), Harmonix a cette année décidé de sortir les platines et de faire danser les foules confinées.

Alors que Fuser a déjà profité de la saison la plus propice au rapprochement des corps relativement dénués (normalement), le studio de Boston continue de dévoiler la tracklist avec lesquels les DJ de salon devront se dépatouiller. Après Lady Gaga, Fatboy Slim ou encore Whitney Houston, une nouvelle salve de douze morceaux se dévoile aujourd'hui à la faveur d'un nouveau trailer, et là, on ne rigole plus :

Ava Max "Sweet But Psycho"

"Sweet But Psycho" Bobby Brown "My Prerogative"

"My Prerogative" Donna Summer "Hot Stuff"

"Hot Stuff" Eric B. & Rakim "Don't Sweat The Technique"

"Don't Sweat The Technique" Grouplove "Tongue Tied"

"Tongue Tied" Justin Timberlake "Can't Stop The Feeling!"

"Can't Stop The Feeling!" Karol G ft. Nicki Minaj "Tusa"

"Tusa" Rage Against The Machine "Killing In The Name"

"Killing In The Name" Rick Astley "Never Gonna Give You Up"

"Never Gonna Give You Up" RÜFÜS DU SOL "Eyes"

"Eyes" Shania Twain "Any Man Of Mine"

"Any Man Of Mine" Young MC "Bust A Move"

Entendre Zack de la Rocha en duo avec Rick Astley, le tout sur l'instru de Hot Stuff, voilà qui nous promet un mélange des plus... improbables. Précisons (comme nous vous l'expliquions lors de notre dernier contact) que Fuser équilibrera le tout en changeant au besoin le mode de chaque morceau, histoire que nos lecteurs dotés de l'oreille absolue n'aient pas envie de se défenestrer.

La bande-annonce du jour nous rappelle d'ailleurs les nombreuses options de personnalisation du titre, qui permettra de poster en ligne ses meilleurs mixs, qui pourront à leur tour être repris par d'autres, et ainsi de suite.

Assistera-t-on à l'émergence d'une nouvelle génération de DJ confinés ? Réponse à la sortie de Fuser, toujours prévue pour le 10 novembre 2020 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.