Xbox Series S : Le technical producer de Remedy (Control) estime qu'elle va poser des problèmes

Pour sa nouvelle génération de consoles, Microsoft a fait le choix de proposer deux machines aux capacités techniques différentes. Si le constructeur américain indique que pour les utilisateurs, les différences in-game entre les deux machines se limiteront à la résolution d'affichage, d'autres échos n'émettent pas le même son de cloche.

Sasan Sepehr, senior technical producer chez Remedy se son état, s'est exprimé au sujet de la Xbox Series S sur son compte Twitter personnel. Et de toute évidence, il est partagé :

En tant que consommateur, j'aime ça ! En tant que technical producer, je vois les problèmes arriver !!!

Questionné sur le sens de cette remarque par un twittos, Sasan Sepehr confirme qu'il envisage des problèmes en termes d'optimisation des jeux. Et il n'est visiblement pas le seul à partager ces inquiétudes.

En réponse à ces tweets, le journaliste américain Jason Schreier a déclaré sur le forum ResetERA qu'en décembre dernier déjà, l'existence de la Xbox Series S (alors connue sous le nom de "Lockhart") inquiétait certains développeurs.

Le tableau n'est cependant pas totalement sombre. En effet, Patrick Klepek, journaliste américain chez Vice Games, affirme sur son compte Twitter que tous les développeurs ne voient pas l'arrivée de la Xbox Series S d'un mauvais oeil :

All jokes about the design and naming convention aside, the developers I've spoken to have been very impressed with the tech behind this box. It's no joke. https://t.co/uzPd6LebKD