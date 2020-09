Xbox Series X : Voici le packaging de la console, ceci vous sied-il ?

Le revendeur canadien La Source a montré la voie en dévoilant ce jour le tout premier packaging officiel (?) de la future Xbox Series X, dont le prix et la date de sortie "Monde" ont été dévoilés pas plus tard qu'hier, aux alentours de 14h59.

Comme toute console vendue neuve et en état de fonctionnement, la Xbox Series X aura droit à un écrin de qualité, mais il faut le dire, somme toute assez sobre, comme nous le montre l'image du package en question dans notre galerie secrète. Sans oublier celle du bas de la console, également montrée pour la toute première fois à ma connaissance, et qui semble là encore très bien peaufiné pour en faire une parfaite assise.

Qui voit-on précisément ? Eh bien pour celles et ceux qui sont bien réveillés, on découvre sur la façade un énorme design noir et vert en gros plan de la console, mais aussi le logo XBOX en haut à gauche du pack (avec la sphère désormais mondialement connue), mais aussi en bas à gauche celui de la Xbox Series X (grand le "X", histoire de le distinguer avec le "S"), puis plusieurs choses en bas à droite, toujours sur la façade.

A savoir dans l'ordre, et de gauche à droite d'apparition : "4K 120 FPS, logo AMD (?), 1 TB SSD". Là encore, Microsoft annonce la couleur et montre ses muscles en mettant en avant la puissance brute de la Xbox Series X, et comme il est désormais de coutume, la prédominance des couleurs noire et verte "nucléaire".

On rappellera gentiment à l'assistance, que la Xbox Series S ainsi que la Xbox Series X sortiront donc le 10 novembre prochain, aux prix respectifs de 299€ et de 499€. Les précommandes pour ces deux consoles, seront quant à elle possibles à partir du 22 septembre prochain, soit dans 12 jours désormais !

Et la PS5 dans tout ceci ?

Sony va-t-il enfin sortir du bois et nous annoncer prix et date de sortie de sa prochaine console ? Pour le moment, aucune source ni rumeur n'ont filtré à ce sujet... Il va falloir se montrer encore un peu patient.

Que pensez-vous de ce packaging ? Microsoft reste-il dans la lignée de ses autres illustrations ou a-t-il selon vous, changé quelque peu de chemin marketing ? Merci de votre compréhension.