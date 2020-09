Skull & Bones : Ubisoft officialise son report et annonce une nouvelle direction

Vous l'aviez oublié ? Nous aussi (ou presque) ! Ce serait un pléonasme de dire que Skull & Bones s'est fait relativement discret depuis notre première prise en main rhumière en... 2017. Quand même. Si de récentes rumeurs évoquaient cet été une nouvelle direction, Ubisoft vient aujourd'hui officiellement enfoncer le clou.

L'histoire ne dit pas si l'équipe a dû s'enfiler quelques bouteilles du précieux breuvage avant de prendre la parole, mais une mise au point passablement attendue par les marins d'eau douce vient enfin nous éclaircir sur le sort de ce titre qui s'inspirait à l'origine des (très bonnes) batailles navales d'Assassin's Creed IV : Black Flag.

Voici donc la mise au point de signée de la directrice de la création du jeu, Elisabeth Pellen :

Tout d'abord, merci à nos fans pour leur patience. Nous savons que vous attendiez des nouvelles, je suis donc ravi de le confirmer : la production sur Skull & Bones bat son plein, et le jeu profite désormais d'une nouvelle vision.



Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi nous avons dû reporter notre lancement. La réponse est que nous avions simplement besoin de plus de temps.



Alors que Skull & Bones évoluait de son idée originale à ce qu'elle est maintenant, il était également nécessaire que de nouveaux talents rejoignent l'équipe avec de nouvelles idées. C'était mon cas lorsque j'ai rejoint Skull & Bones en tant que directrice de la création il y a un peu plus de deux ans.



Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli et nous espérons que vous le serez aussi lorsque vous assisterez à notre retour l'année prochaine.

Voilà qui ne nous éclaire guère sur la nouvelle direction que prend désormais cette simulation de flibustiers, qui n'est pas sans rappeler les joutes verbales auxquelles se livre quotidiennement votre serviteur avec le vil Camille "le fléau des Espagnols" Allard.

Prévu à l'origine sur PC, PS4 et Xbox One, Skull & Bones n'est donc pas attendu avant 2021, et ce vent changeant pourrait bien évidemment allonger la liste des plateformes sur lesquelles il sera disponible, moussaillons. Une seule chose est sûre : le jeu sera bel et bien absent de l'Ubisoft Forward de ce soir, qui commence pour rappel à 21 heures.