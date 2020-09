No More Heroes 3 : Suda Goichi annonce le report du jeu à 2021

Vous l'avez déjà lu dans nos colonnes, chez nos confrères, et à peu près partout où l'on cause (sérieusement) de jeu vidéo sur la toile : si un virus couronné dont nous n'attendions pas la sortie aura retardé quelques sorties en 2020, les reports des prochains mois devraient bientôt arriver par paquet, plus ou moins bien emballés.

Le facétieux Suda Goichi a ainsi pris sa plus belle plume numérique pour nous faire officiellement part du report de No More Heroes III, non sans présenter ses plus plates excuses sur Twitter. La faute revient évidemment au virus suscité, mais le sieur "51" espère se faire pardonner, et implore la clémence de son public :

En lisant les commentaires des fans sur les réseaux sociaux, nous savons que 2020 a été une période très difficile pour beaucoup d'entre vous. Je voudrais présenter mes plus sincères excuses à ceux qui attendaient de plus amples informations ainsi que la confirmation de la date de sortie de No More Heroes III, depuis sa première bande-annonce aux Game Awards 2019.



Tout le personnel de Grasshopper a travaillé aussi dur que possible sur ce jeu dans l'espoir de le sortir en 2020, mais les effets de la pandémie COVID-19 se sont malheureusement avérés être un véritable coup dur pour notre calendrier, entraînant des retards imprévus dans son développement. Maintenant que nous avons réussi à nous remettre sur pied, nous avons décidé de nous concentrer sur la priorité à la qualité, et donc de repousser la date de sortie finale.



Une fois de plus, nous en sommes désolés. Nous espérons que tous ceux qui ont attendu patiemment No More Heroes III pourront comprendre et accepter cette décision, et nous continuerons à mettre tout en oeuvre alors que nous visons une date de sortie 2021.



Par ailleurs, nous sommes très heureux d'annoncer que Darick Robertson - célèbre pour son travail sur la série The Boys, et dont je suis personnellement un grand fan - se joindra au projet pour illustrer le jeu. Nous publierons d'autres illustrations originales, alors restez à l'écoute.

Vous pouvez ainsi découvrir le héros le plus ostensiblement masturbateur de la scène vidéoludique dans notre galerie d'images, et nous faire part de vos avis d'esthètes sur le sujet.

Comme bon nombre de titres préalablement annoncés pour cette année, No More Heroes III est désormais attendu sur Switch en 2021.