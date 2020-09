PUBG Mobile banni en Inde, l'éditeur répond par un communiqué officiel

Il y a environ une semaine, PUBG Corp. apprenait que l'Inde avait banni son jeu phare PUBG Mobile ainsi que 110 autres applications "chinoises". Rappelons que PUBG Corp appartient au géant chinois Tencent. Depuis, de l'au a coulé sous les ponts, et la firme a tenu à répondre par voie de communiqué de presse, espérant sans doute faire baisser la tension.

Des tensions, économiques et géopolitiques entre la Chine et l'Inde ne sont pas nouvelles. Mais elles deviennent de plus en plus exacerbées depuis quelques mois entre les deux pays. De quoi faire monter la mayonnaise des deux côtés, et se mener une guerre par logiciels interposés, comme on peut le voir depuis peu avec TikTok aux USA.

PUBG Corp a donc tenu à répondre au gouvernement indien, par un communiqué, histoire de reprendre la main et de ne pas laisser mourir sa poule aux oeufs d'or sur ce vaste territoire.

Voici le communiqué en question :

PUBG Corporation surveille activement la situation autour des récentes interdictions de PUBG MOBILE Nordic Map: Livik et PUBG MOBILE Lite en Inde. Il a vu un soutien massif pour le jeu de la part des joueurs du pays et tient à remercier la communauté pour sa passion et son enthousiasme.

PUBG Corporation comprend et respecte pleinement les mesures prises par le gouvernement car la confidentialité et la sécurité des données des joueurs sont une priorité absolue pour l'entreprise. Il espère travailler main dans la main avec le gouvernement indien pour trouver une solution qui permettra aux joueurs de revenir à nouveau sur les champs de bataille tout en se conformant pleinement aux lois et réglementations indiennes.

À la lumière des développements récents, PUBG Corporation a pris la décision de ne plus autoriser la licence PUBG MOBILE à Tencent Games en Inde. À l'avenir, PUBG Corporation assumera toutes les responsabilités d'édition dans le pays. Alors que la société explore des moyens de fournir sa propre expérience PUBG à l'Inde dans un proche avenir, elle s'engage à le faire en soutenant un environnement de jeu localisé et sain pour ses fans.

PUBG MOBILE est la version mobile de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG), une propriété intellectuelle détenue et développée par PUBG Corporation, une société de jeux sud-coréenne. La société est activement engagée dans le développement et la publication de PUBG sur plusieurs plates-formes, y compris PUBG MOBILE dans certains territoires, afin de fournir la meilleure expérience de joueur possible.

PUBG Corporation s'engage à offrir son expérience unique de bataille royale à un public mondial et espère continuer à s'engager avec sa base de joueurs passionnés en Inde. En plus des mises à jour régulières du contenu, la société explore différentes façons d'engager sa communauté en Inde par le biais de diverses activités régionales, notamment des sports électroniques et des événements communautaires.

D'autres mises à jour seront fournies à une date ultérieure lorsqu'elles seront disponibles.

Que pensez-vous de tout ceci ? Cela finira-t-il mal ou bien tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?