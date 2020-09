Heroes of the Storm : La mise à jour Craft Wars est disponible avec un rework de D.Va et Gazleu

Refonte de D.Va et Gazleu, nouveaux skins, nouvelle anomalie de Nexus... les joueurs du MOBA de Blizzard auront de quoi faire avec cette dernière mise à jour que l'on vous détaille ci-dessous !

Alors que League of Legends et Dota2 délivrent des mises à jour rapides malgré le contexte actuel, Heroes of the Storm continue à faire son bout de chemin. Le MOBA a en effet accueilli la mise à jour appelée Craft Wars. Son nom fait référence au thème des nouveaux skins, qui mélange l'univers futuriste de StarCraft avec le médiéval de Warcraft pour créer une esthétique originale.

Deux montures ont ainsi fait leur arrivée : Invincilisque et Cerf-Volant de Fer, en plus de deux packs et de nombreux nouveaux skins dont Artanis roi des lames et exécuteur de draenei, ainsi qu'Anduin empereur du Dominion, Mei nécrotopologiste, ou encore Gazleu moissonneur de minerai.

En outre, la quatrième anomalie du Nexus appelée Médaillon de Gladiateur permettra aux joueurs d'éviter les CC grâce à l'effet Insensible, qui peut se recharger toutes les 5 minutes. Elle sera disponible pour une durée limitée.

Enfin, la meta changera notamment avec le rework de deux personnages : D.Va et Gazleu. Toutes leurs capacités et talents ont été soit rééquilibrées, soit altérées ou même complètement changées afin de leur offrir une place plus importante dans la meta. Il faudra patienter pour voir si le but sera atteint !

Toutes les notes de la mise à jour conséquente se trouvent à cette adresse. Elle peut d'ores et déjà être téléchargée sur le client de Blizzard.