Call of Duty League : La saison terminée, Paris Legion se sépare de tous ses joueurs

Les sept joueurs de l'équipe, dont le remplaçant français Paul "Breszy" Breszynski, devront chercher une nouvelle équipe pour 2021.

Hier soir, l'équipe de Paris dans la Call of Duty League a annoncé se séparer de ses sept joueurs, soit l'entièreté de son équipe après la fin de la saison 2020. Seul le coach, Joel "Op2" Mehdizadeh, fait encore officiellement partie du roster. L'organisation arrivera donc avec un tout nouveau visage pour la saison 2021.

Official statement : We want to thank all of these fantastic players that fought until the last second of the season with pride. We wish them the best of luck in the future. #EnGarde pic.twitter.com/ofdrhoeQQB