Crash Bandicoot 4 It's About Time : Une démo arrive mais pas pour tout le monde

Non, nous ne sommes pas de retour dans les années 1990, mais Crash Bandicoot 4 It's About Time aura droit lui aussi à une démo jouable. Et elle arrive même très bientôt. Thomas n'en peut déjà plus d'extase.

Le jeu arrive bientôt mais avant nous aurons donc droit à une belle démo jouable. Elle arrive même la semaine prochaine, et plus précisément à partir du 16 septembre. Attention toutefois car elle ne sera pas disponible pour tout le monde. En effet, elle concerne uniquement les joueurs ayant déjà pré-commandé l'édition digitale.

Par contre pas de limitation selon le support et cela concernera aussi bien la PS4 que la Xbox One X. Et la fameuse démo sera téléchargeable jusqu'au lancement du jeu le 2 octobre prochain. Elle permettra aux fans de découvrit des nouveaux Masques Quantiques, en l'occurrence Kapuna-Wa, pour contrôler le temps et Lani-Loli pour faire apparaître ou disparaître les objets.

Paul Yan, Co-responsable du studio Toys For Bob déclare :

Les fans sont impatients de poser leurs mains sur Crash Bandicoot 4 : It's About Time, le premier titre original de Crash Bandicoot depuis plus d'une décennie.



Même si nous sommes encore à quelques semaines du lancement officiel, nous sommes ravis de mettre les fans au défi, et leur permettre de découvrir tout le coeur et l'énergie que nous y avons mis ; nous sommes donc très heureux de leur offrir un accès anticipé à une partie du jeu au travers d'une démo.

Et vous, allez-vous la télécharger à la seconde même où la démo sera disponible ?