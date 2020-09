PS5 : Une annonce serait prévue pour demain selon un revendeur

Sony a indiqué hier qu'il allait faire des annonces à propos de jeux à venir sur PlayStation VR cette semaine. Mais à en croire un revendeur, le constructeur japonais aurait également prévu de donner des nouvelles de la PS5 très bientôt.

La rumeur du jour vient du compte Twitter de la chaîne de magasins de jeux vidéo britannique GAME, et plus particulièrement de celui de sa boutique de Guildford. À ses clients attendant l'ouverture des précommandes de la PlayStation 5, il explique que Sony a "programmé une annonce pour demain." Il ajoute que les choses vont "démarrer cette semaine."

Those awaiting preorders and have Ryi. Please standby for updates. PS5 have scheduled an announcement tomorrow so things are about to kick off this week. #Guildford