TEST du Laptop Acer Predator Helios 300 : Un PC équilibré pour joueur

Nous avons eu l'occasion d'avoir entre les mains le Laptop Acer Predator Helios 300. Nouveau modèle de chez ACER et réédition d'un modèle que nous avions déjà eu l'occasion de tester en septembre 2018. Le modèle en question est le PH315-53 qui est équipé d'une RTX 2060 et d'un processeur Intel i7. Un Laptop qui représente un bel équilibre en termes de hardware pour le joueur.

Le Helios 300 est toujours un PC de 15,6 pouces pour les gamers en quête d'un Laptop qu'ils peuvent emmener à peu près partout. Proposé aux environs de 1700 euros, on reste dans la norme par rapport à la concurrence. Contrairement à la version de 2018 que nous avions eu l'occasion de tester, ce modèle échappe au coloris blanc et doré pour proposer quelque chose tout en sobriété. Le châssis est en effet entièrement anthracite avec quelques touches de bleu. La façade avant est en alliage aluminium (mais qui fait toutefois très plastique au touché) et le reste du châssis est lui entièrement en plastique.

À première vue il est assez difficile de déterminer le matériau du "capot avant" car il est léger, il n'est pas froid comme une façade entièrement en aluminium et en même temps il ne fait pas cheap comme certains laptops entièrement en matière plastique. Ce n'est clairement pas l'élégance d'un tout aluminium mais au moins cela permet de profiter d'une certaine flexibilité et d'avoir un véritable laptop portable et non juste transportable comme c'est bien trop souvent le cas.

Un écran très "honnête"

D'ailleurs celui-ci ne pèse que 2,5 kg sur la balance pour 36.34 cm de largeur, 2,8 cm de hauteur et 25.5 cm de profondeur. Il se glisse donc très facilement dans la majorité des sacs à dos et "s'oublie" très facilement. Son écran est une dalle IPS de 15 pouces Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. La luminosité est très décente avec un bon rapport de contraste. Ce qui est dommage c'est que l'écran possède des bordures encore un peu larges pour un Laptop de 2020.

Une configuration solide

Une fois ouvert on découvre son clavier couleur uni avec une illumination en blanc et non un système de RGB. On sent que des concessions ont dû être faites à ce niveau. Hors ligne, le quatuor ZQSD est surligné en bleu. Comme vous pouvez le voir à travers nos photos, nous avons eu entre les mains un PC au format QWERTY et non AZERTY. Mais pas de panique le clavier existe aussi au format français. Le retour de touche est bon et honnêtement on ne ressent pas de gros changements par rapport au modèle de 2018. On est sur une proposition très honnête pour le prix. On notera la présence d'un bouton Turbo sur le dessus qui permet de se concentrer uniquement sur vos séances de jeux et donc d'optimiser le refroidissement de vos composants. Comme nous le verrons, c'est une très bonne idée si vous souhaitez simuler le décollage d'un avion. Sinon c'est très franchement peu utile.

Le PC se dote d'une configuration assez solide pour aborder le jeu en Full HD sans se faire de soucis. On retrouve ainsi :

Processeur : Intel i7 10750H

: Intel i7 10750H Carte graphique : RTX 2060 6 Go GDDR6

: RTX 2060 6 Go GDDR6 RAM : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go NVme SSD

Sur Metro Exodus : On ressort notre jeu principal pour le Benchmark. En extrême/RTX actif on a toujours des pics qui montent à 60 FPS avec la 2060 mais plus généralement on a un framerate qui se stabilise autours des 50 FPS. Il suffit de désactiver le RTX pour se retrouver avec un framerate plus élevé. LA 2060 n'est clairement pas conçue pour encaisser du RTX sans activer du DLSS, qu'on vous conseille grandement d'activer ici.

Sur Battlefield V : Avec le RTX d'activé on monte souvent à 70 FPS (en ultra) avec parfois des descentes à 60 FPS. Le jeu étant très bien optimisé ça ne pose pas vraiment de soucis.



On a hâte de pouvoir vous ajouter Cyberpunk 2077 à cette liste pour avoir un nouveau jeu compatible RTX un poil plus récent.

De manière générale, le PC se débrouille bien notamment grâce à son bon équilibre à base de I7 et RTX 2060. Ce duo qui est épaulé avec 16 Go de RAM DDR4 permet de profiter des AAA actuels sans faire de concession en 1080p, c'est bien là tout ce que l'on demande avec ce type de produit.

Par contre le PC monte très vite en température et pour tenter de redresser la barre, la ventilation marche à plein régime pour le refroidissement. De fait, si vous jouez à Flight Simulator en même temps vous aurez une immersion totale avec une simulation des bruits des hélices. Plus sérieusement le bruit est un réel problème sur ce modèle.

Connectiques :

3 x USB 3.0

1 x USB Type-C 3.2 Gen 1

1 x HDMI

1 x Displayport mini

Support Wi-Fi : Wi-Fi 6

Support du Bluetooth: Bluetooth 5.0

Ethernet : 10/100

La bonne nouvelle c'est que la prise secteur se trouve sur la façade arrière. Un bon point qui permet de ne pas avoir de gêne lors de l'ajout d'une souris.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'ÉQUILIBRE DANS LA FORCE Ce Helios 300 est un bon Laptop pour tout joueur souhaitant avoir une véritable portabilité et une machine capable de faire tourner les jeux récents (et gourmands) en 60 FPS/1080p. Son écran de 144Hz permet d'avoir une très bonne fluidité aussi bien en jeu qu'en bureautique et il reste dans la moyenne haute de ce qui se fait actuellement pour cette gamme de produit. Par contre on regrettera la bruit trop prononcé du système de refroidissement et la chauffe qui s'emballe un peu trop.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Bon équilibre des composants

Une configuration parfaite pour du 1080p/60FPS

Un écran de qualité Chauffe trop importante

Bruit du système de refroidissement