Le réalisateur de God of War (PS4) critique le choix d'EA de diffuser des pubs dans ses jeux

Les coûts de production des jeux ne cessent d'augmenter et la satisfaction des investisseurs doit être maintenue avec des résultats financiers toujours plus important. Pour maximiser la rentabilité d'un jeu, les éditeurs se sont, ces dernières années, tournés vers les DLC et les microtransactions. Et ils continuent de chercher des moyens de générer des entrées d'argent avec leurs titres. Ce qui ne plait pas toujours, y compris chez les développeurs bien conscient des réalités économiques du marché.

À lire aussi : Cory Barlog travaillerait sur un jeu encore plus énorme que God of War

Le site du Wall Street Journal a récemment publié un article dans lequel il révèle que des sociétés américaines spécialisées dans le marketing testent actuellement l'insertion dans les jeux vidéo de publicités similaires à celles diffusées à la télévision. L'idée étant d'atteindre un public qui regarde de moins en moins cette dernière.

Les premiers tests ont débuté ce mois-ci avec la diffusion de publicités dans UFC 3 d'Electronic Arts. Cory Barlog, le réalisateur a réagi à la nouvelle en partageant une vidéo YouTube critiquant cette décision de diffuser des publicités télé dans les jeux vidéo payants. Le commentaire du réalisateur de God of War qui accompagne ce lien montre qu'il n'est pas fan du concept :

as a consumer I am so very not into the idea of being served ads in a game I have paid full price for.https://t.co/gyYSA0lqAl