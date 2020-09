Crash Team Racing Nitro-Fueled : Plus aucune mise à jour de prévu

Crash Team Racing Nitro-Fueled fut un beau succès mais il est temps pour les développeurs de Beenox de dire adieu à leur bébé car le suivi du jeu semble désormais bel et bien terminé.

C'est en effet via une annonce sur le compte Twitter officiel du jeu que l'on apprend la nouvelle :

Malheureusement, la mise à jour de mars avec le pack Beenox était notre dernière mise à jour du jeu et il n'y a pas de contenu supplémentaire en cours. Cela s'explique en partie par le fait que nous travaillons d'arrache-pied sur d'autres projets incroyables, notamment sur la réalisation du mode N. Verted dans Crash Bandicoot 4 : It's About Time et d'autres choses que nous ne pouvons pas encore mentionner. Tous les modes de jeu actuels et les fonctionnalités de CTR Nitro-Fueled, y compris le multijoueur en ligne, les classements et le Pit Stop, continueront.

Voilà le genre d'annonce toujours un peu triste même si ce n'est clairement pas la fin des aventures de notre bien-aimé Crash. Le fameux jeu de Kart aura bien duré dans le temps et aura permit une belle dose de nostalgie.

Pour mémoire Crash Bandicoot 4 est prévu pour le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One. Et plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Mais aussi sans doute sur PC et Nintendo Switch.