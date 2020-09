Flight Simulator parle chiffres et préférences de joueurs via une infographie

Flight Simulator est un beau succès et Microsoft et Asobo souhaitent partager avec la communauté une infographie présentant les chiffres et préférences des joueurs. Prêts à vous envoler ?

À voir aussi : Microsoft Flight Simulator : Voici la liste des lieux qui utilisent la photogrammétrie

On apprend ainsi via une annonce Microsoft et une infographie (visible dans notre galerie) que le jeu compte 1 million de pilotes et que depuis sa sortie, pas moins de 26 millions de vols ont été enregistrés avec 1 milliard et demi de kilomètres parcourus soit l'équivalent de 40 000 fois le tour de la Terre !

Et souvenez-vous, la Terre est à l'échelle donc ça laisse imaginer la grandeur des distances. Autre info amusante, le lieu le plus populaire est tout simplement... la maison des joueurs ! Eh oui comme on pouvait s'en douter la première chose que les gens font est évidemment de survoler le lieu qu'ils connaissent le mieux, celui où ils habitent. Pas vous ?

Enfin, le plus long vol à ce jour a duré la bagatelle de 10h39, soit quasiment autant que pour faire un Paris-Los Angeles (dans la vraie vie et dans le jeu). Sûrement un joueur très passionné.

Et vous, que faites-vous avec le vôtre ?