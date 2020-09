Marvel's Avengers a été la bêta la plus téléchargée de l'histoire de PlayStation

Les super-héros de Marvel's Avengers débarque bientôt sur les étales de France et de Navarre et pour le coup, Square Enix a souhaité partager une information concernant la bêta du titre, qui s'est terminée il y a peu.

C'est une fois de plus par le biais de Twitter que l'éditeur japonais a souhaité partager sa bonne nouvelle :

A heroic achievement - the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg