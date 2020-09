SEGA annonce des peluches Pikachu à arroser, infos et images

Le titre de cette news peut faire croire à un intitulé produit par un générateur aléatoire. Et pourtant, il n'en est rien. En effet, SEGA vient de dévoiler un nouveau produit dérivé pour le moins étonnant.

SEGA, et plus particulièrement sa filiale SEGA Toys (la même que celle derrière l'Astro City Mini), vient d'annoncer la commercialisation au Japon cet automne de peluches Pikachu tirées de sa gamme "WHO are YOU?"

Les peluches "WHO are YOU?" ont pour particularité d'être livrées sous la forme d'une boule de poils dont l'aspect final est inconnu de son acquéreur. Pour que la peluche atteigne sa forme définitive, elle doit être arrosée.

Dans le cas précis de Pikachu, trois modèles différents de peluches seront disponibles. Mais là encore, les personnes qui se procureront une "WHO are YOU?" du plus célèbre des Pokémon ne découvriront la peluche qu'ils ont reçue qu'une fois cette dernière arrosée. Des photos des peluches sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour info, les peluches "WHO are YOU?" Pikachu sortiront au Japon le 29 octobre prochain au prix unitaire de 4.180 yens (environ 33 euros).