Sonic Le Film cartonne et bat le record établi par Détective Pikachu

Paramount, qui doit se féliciter d'avoir choisi de changer le design de son Sonic, peut sabrer le champagne. En effet, Sonic Le Film a réussi un démarrage en trombe aux États-Unis et dans les autres pays où il est déjà sorti. Ce qui lui a permis de battre un record récemment établi par un autre film mélangeant acteurs en chair et en os et personnages en images de synthèse.

Comme le rapporte le site du magazine américain Variety, Sonic, Le Film a réalisé un excellent démarrage aux États-Unis avec 57 millions de dollars générés au box office durant son premier weekend. Ce résultat lui permet de réaliser outre Atlantique le meilleur démarrage de l'histoire pour un film tiré d'un jeu vidéo. Le film de Jeff Fowler a en effet battu le record établi l'année dernière par Détective Pikachu et ses 54 millions de dollars obtenus durant son premier weekend d'exploitation. La rivalité Nintendo-SEGA prend donc une nouvelle tournure inattendue au cinéma.

Les Américains étant actuellement au coeur d'un weekend prolongé, les estimations s'attendent à ce que le film termine avec 68-70 millions de dollars lundi soir. À noter également que d'une manière globale, Sonic, Le Film a terminé son premier weekend avec plus de 100 millions de dollars de recettes. Le film est en effet déjà sorti dans 43 territoires internationaux où il a généré 43 millions de dollars. États-Unis mis à part, les pays où il a rapporté le plus d'argent au cours de ses premiers jours dans les salles sont : le Mexique (6,7 millions), le Royaume-Uni (6,2 millions), la France (4,3 millions) et l'Allemagne (3,3 millions).

Sonic, Le Film venant à peine de sortir, ce chiffre devrait continuer de grimper dans les semaines à venir. De plus, il n'est pas encore dans les salles dans des pays comme la Russie, le Japon ou la Chine (Variety affirme qu'à cause du coronavirus, sa date de sortie dans ce dernier n'a pas encore été déterminée). À noter que sur Twitter, Jeff Fowler s'est félicité des premiers résultats de son film. Et il a ajouté que l'avenir était "VRAIMENT radieux" pour le hérisson bleu. Avec un tel box office, la mise en chantier d'une suite semble quasiment actée.

Comme indiqué plus haut, Sonic, Le Film est désormais dans les cinémas français. Notre avis à son sujet est disponible à cette adresse.