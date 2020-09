Katamari Damacy Reroll roulera aussi sa bosse surpuissante sur PS4 et Xbox One

Parce que certains concepts sortis de la cervelle en ébullition des quelques rares génies qui peuplent notre caillou en perdition dans l'immensité stellaire se jouent des modes et des époques, nous accueillions toujours leur retour sur Terre avec les honneurs qu'ils méritent.

À voir aussi : TEST de Fall Guys : Bonne humeur et mauvaise foi font bon ménage

Et parce que nous ne nous lasserons a priori jamais de réparer les étourderies du Roi du Cosmos, il n'y a pas de raison de bouder son plaisir en apprenant que Bandai Namco éditera finalement la version revue et corrigée de Katamari Damacy (sous-titré pour l'occasion Reroll) sur PlayStation 4 et Xbox One, car ce monde en a plus que jamais besoin.

Similaire à la version disponible depuis le mois de décembre sur PC et Switch, Kamatari Damacy Reroll proposera des graphismes HD bien dans leur époque, mais fera évidemment fi du motion control offert par les Joy-Con. Peu importe, puisque l'une des bandes-son les plus iconiques des années 2000 sera fidèle au poste. Elle non plus n'a pas pris une ride.

Faites chauffer vos sticks : Katamari Damacy Reroll est annoncé pour le 19 novembre prochain au Japon, sur PlayStation 4 et Xbox One (en téléchargement uniquement pour cette dernière).

Are you smart ?