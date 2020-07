Ennemis, Boss, VR... Resident Evil Village fait le plein de nouvelles rumeurs

Après les informations dévoilées dans Famitsu au début du mois de juillet, les fans de la série de Capcom sont toujours dans l'attente de nouveaux éléments solides. Faute de voir l'éditeur s'exprimer, on prendre les dernières rumeurs.

Des rumeurs qui semblent avoir fuité d'une vague de tests super confidentiels d'une démo récente organisés dans le cadre du programme Ambassador de Resident Evil Village. Rien n'est assuré dans ce que Biohazard Declassified a gentiment balancé, mais le site a pris l'habitude par le passé de relayer des éléments qui par la suite se sont avérés exacts.

Les playtests auraient été effectués sur PS4 Pro, sur des sessions d'une trentaine de minutes, en présence des développeurs, dont le producteur Peter Fabiano, qui aurait évoqué un nouveau niveau de difficulté "injuste", qui triplerait la présence des ennemis dans certaines zones. Et en parlant d'ennemis, justement, c'est le premier point abordé par Biohazard Declassified :

Ceux de la démo (qui prenait place dans le village et non le château) étaient principalement des personnes très pâles, à la peau presque pourrie, avec des tatouages sur le front et les mains, pouvant parfois porter des protections destructibles ou se voir armés de dagues, épées (capable de décapiter Ethan d'une seule attaque), haches et lances. Parlant une langue étrangère, ils tentent de mordre le joueur la plupart du temps.

Côté boss, c'est manifestement une sorcière, prénommée Olga, qui aurait été rencontrée en fin de partie. Comme une précédente fuite l'avait signalé, elle envoie des nuées d'insectes en riant, qu'une torche peut permettre d'éloigner, la laissant vulnérable aux tirs. Après quelques coups bien placés, elle se transformerait en insecte géant recouvert d'une sorte de slime. La vieille dame mystérieuse du trailer ne serait pas un ennemi, mais plutôt une marchande qui aurait des "tas d'objets à vendre et des rumeurs à partager".

Pour ce qui est des armes, que du classique : un couteau (incassable), un pistolet et un fusil à pompe. Mais il semble que des armes de mêlée temporaires sont prévues pour varier les plaisirs.

Enfin, très important pour celles et ceux qui ont frémi un casque sur la tête avec Resident Evil 7 : une version en réalité est prévue, mais cela est supposé rester confidentiel jusqu'à ce que Sony soit prêt. Mais prêt à quoi ? Puisqu'on sait le PlayStation VR compatible avec la PS5, à annoncer le PlayStation VR 2 ? Intrigant...

On finira cet article avec une autre rumeur, pour les plus impatients qui ne l'auraient pas vu : DuskGolem, qui est aussi connu pour avoir visé juste sur bien des points concernant ce Resident Evil Village avant qu'il soit révélé, a de son côté une certitude concernant le partage de la prochaine vidéo du jeu :

