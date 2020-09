TGS 2020 : Square Enix dévoile son line-up, avec Babylon's Fall, Balan Wonderworld et Kingdom Hearts

Si les écoliers de l'Hexagone reprennent dès aujourd'hui en soupirant le chemin de l'école, leurs équivalents japonais s'apprêtent à enchaîner sur le second semestre d'une année scolaire déjà bien entamée. Bonus de consolation : avec l'arrivée du mois de septembre sonne l'heure imminente du Tokyo Game Show. Enfin, d'ordinaire...

En cette année peu banale, l'esplanade du célèbre Makuhari Messe restera évidemment bien vide, mais les grands noms de l'industrie vidéoludique nippone n'entendent pas pour autant se passer de ce bon coup de projecteur national.

En bon habitué de l'événement, il faudra évidemment compter avec le géant du J-RPG Square Enix, qui dévoile aujourd'hui la longue liste des titres qui seront présents d'une manière ou d'une autre durant ces quelques jours de festivités :

Voilà qui rappelle évidemment à ceux qui l'auraient oublié la surpuissance et la bonne santé de l'antique saga Dragon Quest sur ses terres, mais cette édition 2020 sera également l'occasion de découvrir plus en détail Babylon's Fall le nouveau projet de PlatinumGames, annoncé il y a plus de deux ans et dont on nous avait effectivement promis des nouvelles pour cet été ; mais aussi Balan Wonderworld, le nouveau platformer coloré de Yuji Naka, encore bien mystérieux.

Parmi les rendez-vous déjà fixés sur la chaîne YouTube de l'éditeur, les fans de Kingdom Hearts seront ravis de découvrir que le très musical épisode Melody of Memories fera l'objet d'une présentation le 25 septembre à 13h15 (heure de Paris), en présence de l'inévitable Tetsuya Nomura, ou de la compositrice Yoko Shimomura.

Sortez vos agendas agendas Clairefontaine : le Tokyo Game Show 2020 se tiendra en ligne du 24 au 27 septembre prochains.