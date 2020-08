Final Fantasy XVI : Internet s'enflamme, le point sur la rumeur

Alors que les fans de la Fantaisie pas si Finale se demandent encore à quelle sauce aigre-douce vont bien pouvoir être mangés Cloud et sa bande de joyeux terroristes dans "l'après" Final Fantasy VII Remake, l'increvable saga numérotée (re)commence doucement à enflammer la toile. À raison ?

Depuis quelques heures, un certain réseau social qui a pour particularité de limiter le nombre de caractères vient en effet de voir émerger un tout nouveau compte : @FF16_JP. Il n'en fallait évidemment pas plus pour que les rôlistes amoureux des chiffres romains n'y voient là les prémices d'une annonce plus ou moins imminente d'un Final Fantasy XVI en bonne et due forme, à plus forte raison à quelques petites semaines de l'ouverture du Tokyo Game Show 2020, à distance comme chacun sait.

Il faut dire que les rumeurs autour d'un seizième épisode numéroté agitent la Toile depuis le début du mois d'août, alors qu'un des insiders dont l'industrie a décidément le secret avait annoncé avec pas mal de réussite le contenu de l'événement dédié à la PlayStation 5, avançant même l'annonce d'un titre Square Enix exclusif à la PlayStation 5, une prédiction vérifiée par l'officialisation d'un certain Project Athia.

Ledit insider répondant au pseudonyme de Navtra avait ensuite persisté et signé (dans cet ordre), en affirmant que le jeu serait finalement dévoilé à une date ultérieure :

Final Fantasy XVI est bien réel. Il était censé être annoncé durant l'événement du mois de juin. Il est plus avancé que les gens ne l'imaginent. Il pourrait être exclusif à la PlayStation 5 (c'était encore vague à l'époque, il semblerait qu'il soit définitivement exclusif maintenant). Je ne sais pas du tout pourquoi ils ne l'ont pas encore annoncé.

Rappelons que le géant du J-RPG nous avait en effet promis dès le mois de juin des annonces estivales, une promesse qui peut techniquement se tenir jusqu'au 21 septembre prochain, comme le veut la saisonnalité du calendrier grégorien.

Ajoutons à cette tambouille une pincée de teasing grâce aux informations de Jez Corden Wallace, qui jurait il y a une poignée de jours que Sony était parvenu à s'offrir quelques grosses exclusivités temporaires pour sa future PlayStation 5, toujours aussi mystérieuse à quelques semaines de son hypothétique sortie. Si aucun de ces différents éléments ne permet évidemment d'affirmer quoi que ce soit, ils forment tout de même ce que les juristes appellent un "faisceau d'indices"...

Rappelons innocemment que le Tokyo Game Show 2020 se tiendra en ligne du 23 au 27 septembre prochains, et que nous espérons évidemment y découvrir de nombreuses surprises, kupo ou pas kupo.

Que pensez-vous de ces rumeurs tous azimuts ? Croyez-vous à l'annonce et à l'exclusivité d'un Final Fantasy XVI ? Faites-nous part de vos avis en mode ATB dans les commentaires ci-dessous.