Little Hope dévoile 25 minutes de gameplay partagé

On peut être un jeu d'aventure qui s'annonce d'une longueur relativement courte et vouloir être présent le plus possible dans l'actualité. Bien qu'il nous en ai déjà beaucoup montré jusqu'ici, The Dark Pictures Anthology : Little Hope s'offre une nouvelle sortie. Oui, mais en coopération.

Cette nouvelle vidéo vous est présentée est commentée par Dan McDonald, producteur chez Supermassive. Il rappelle, assis sereinement dans son fauteuil, que la Dark Pictures Anthology consiste en différentes aventures narratives inspirées chacune par des mythes et légendes horrifiques et qu'à chaque fois, les choix décideront de qui vit ou meurt. Dans Little Hope autant que dans Man of Medan.

Il est rejoint ensuite par James Calpello, le monsieur Marketing du studio. Parce qu'il faut aussi montrer le fonctionnement de l'aventure partagée qui pourra s'opérer en ligne ou en local, grâce au Movie Night Mode, jusqu'à cinq joueurs. Ils nous font ensemble une démonstration pendant environ vingt-cinq minutes, ce qui n'est pas peu, pour révéler ce qui peut se passer lorsqu'on décide de s'y mettre à deux. Prennent-ils les bonnes décisions ?

Little Hope arrive le 30 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.