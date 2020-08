Opening Night Live : 12 Minutes dévoile un casting 4 étoiles et s'annonce sur Xbox Series X

Il nous avait tous pris par surprise à l'occasion de la conférence Microsoft de l'E3 2019 : le nouveau thriller narratif de l'éditeur Annapurna Interactive a choisi cette ouverture dématérialisée de la Gamescom 2020 pour enfin repointer le bout de son nez et dévoiler un casting quatre étoiles.

Histoire de jouer avec nos nerfs et nos attentes ce n'est pas pendant douze, mais une seule et malheureuse minute que le très attendu 12 Minutes de Luis Antonio (passé par The Witness, histoire de calmer tout le monde) a pris le temps de dévoiler quelques uns des grands noms qui incarneront les personnages de ce thriller dans lequel un pauvre type se retrouve coincé dans une boucle temporelle.

Ainsi, il faudra compter avec les voix du récent Professeur Xavier James McAvoy, Daisy "Rey" Ridley et Willem Dafoe, qui n'avait plus participé à un jeu vidéo depuis Beyond : Two Souls. Malgré les paroles rassurantes de notre narrateur, qui tente de ramener un peu de calme en nous faisant imaginer une fleur, il semblerait que la situation soit bien plus compliquée...

Heureusement, l'attente ne devrait plus être bien longue, puisque 12 Minutes arrivera "bientôt" sur PC et Xbox One, mais aussi sur Xbox Series X. Joie.