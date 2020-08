Opening Night Live : DiRT 5 lâche ses plus beaux drifts en vidéo

DiRT 5 a profité de l'Opening Night Live pour montrer ses plus belles voitures, pour en mettre plein les yeux avant son arrivée prévu dès

Codemasters donne aujourd'hui aux joueurs les outils pour Créer, Partager et Découvrir avec le tout nouveau mode Playgrounds de DIRT 5, disponible sur PlayStation4, Xbox One et PC via Steam, le 16 octobre 2020. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X sortiront plus tard dans l'année. On ne sait pas quand, mais un jour prochain sans doute...

Qu'apporte donc ce mode Playgrounds que le monde entier attendait ? Eh bien vous aurez l'occasion assez unique il faut le dire, "d'imaginer, de créer, de modifier et de faire la course sur des circuits personnalisés", mais aussi de les partager instantanément avec le monde entier.

Evidemment, vous aurez à disposition des tas de gadgets pour vous amuser et créer des circuits totalement dingues, tels des ralentisseurs, des rampes, des tremplins, des loopings, des tunnels et des cercles de feu...

Avec pour toile vierge le stade de Cape Town en Afrique du Sud ou encore le grand espace du désert de l'Arizona, les joueurs ont accès à trois sous-modes de jeu différents :

Gate Crasher : Atteignez les différents checkpoints à toute vitesse. Bien que cela puisse paraître simple, la difficulté s'accentue après avoir ajouté des loopings et bien d'autres obstacles.

Gymkhana : Créez une zone de jeu parsemée de structures et d'objets, où vitesse et dextérité sont nécessaires pour venir à bout de cette épreuve. Les joueurs sont récompensés pour leur vitesse et leur style.

Smash Attack : Le cache-cache ultime pour les quatre roues. Positionnez stratégiquement des objets à détruire et définissez un score à atteindre. Les joueurs doivent à tout prix collecter tous les objets le plus rapidement possible.

Enfin, sachez que Les personnes qui se procureront DIRT 5 Amplified Edition, auront un accès anticipé de trois jours et du contenu exclusif. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d'une mise à niveau gratuite similaire pour PlayStation 5.