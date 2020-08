Left 4 Dead 2 : Une nouvelle mise à jour pour bientôt

Paru en 2009, Left 4 Dead 2 n'est pas du tout laissé pour mort. Sa communauté s'active même dans l'ombre pour que ce FPS coopératif puisse continuer sa route, grâce à une update très particulière.

The Last Stand, c'est le nom de la prochaine mise à jour de Left 4 Dead 2 prévue pour "bientôt", nous dit le site officiel. Ce qui la rend exceptionnelle, c'est que Valve lui a accordé un statut officiel alors qu'il s'agit d'un effort collaboratif de la communauté du jeu.

Ce qu'elle apportera, corrigera, rectifiera, améliorera et cetera n'a pas été détaillé. Il faut pour le moment se contenter du teaser que vous pouvez découvrir dans la fenêtre ci-dessus pour avoir un maigre aperçu de ce qui nous attend avec The Last Stand, à ne pas confondre avec Le Dernier Rempart, film très divertissant starring Arnold Schwarznegger. Il devrait au moins être question de la map du même nom du premier épisode, dont on aperçoit le phare. Mais qui sait. De bonnes surprises, c'est toujours possible.

Non je ne parlais pas de Left 4 Dead 3, désolé.