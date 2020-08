Opening Night Live : LEGO Star Wars La Saga Skywalker dévoile une première séquence de gameplay

Il n'est pas tous les jours facile d'être la famille qui fiche à elle seule un joyeux bordel dans toute la galaxie : alors que LEGO Star Wars : La Saga Skylwalker nous laissait ce matin entrevoir une éventuelle perturbation dans la force, l'adaptation cubique des neuf films a enfin dévoilé une première séquence de gameplay.

Le titre de Warner en a donc profité pour dévoiler ses différentes facettes. On retrouve de nombreux héros de la saga et clairement, cette vidéo de gameplay donne envie de s'immerger de nouveau dans cet univers initié par un certain George Lucas.

LEGO Star Wars : La Saga Skylwalker arrivera durant le printemps 2021 sans plus de précision, mais ce report lui permet tout de même de sortir également sur PS5 et Xbox Series X, en plus des versions PC, PS4, Switch et Xbox One déjà promises. On sera sans doute reconfiné à ce moment-là.

Ou pas.