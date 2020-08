LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sent une perturbation dans la Force, un report annoncé ?

Alors que les fans la saga que l'on attribuait autrefois à Georges Lucas n'en finissent plus de s'écharper pour savoir si celle-ci vaut encore un crédit républicain, Traveller's Tales continue de s'amuser comme si de rien n'était avec de célèbres blocs de plastique venus du Danemark. Mais le temps passe parfois (trop) vite quand on s'amuse...

Le très exhaustif LEGO Star Wars : La Saga Skywalker avait profité du symbolique May the Fourth pour repointer le bout de son nez cubique, la famille des Marcheurs du Ciel semble avoir quelques ennuis à sortir de son saut dans l'hyper-espace.

Annoncée pour le mois d'octobre prochain, l'adaptation des neuf films de la plus célèbre des guerres spatiales pourrait comme tant d'autres voir sa sortie repoussée, la faute à un virus qui ne concerne que les terriens que nous sommes. En effet, la boutique en ligne LEGO Store a brièvement modifié la date de sortie du jeu, pour la faire passer de "Bientôt" à... "2021". Modifiée depuis, ladite page a tout de même eu le temps d'être sauvegardée en l'état, comme vous pouvez le constater dans notre galerie d'images.

De là à imaginer que cet hypothétique report permettrait à ce nouveau jeu LEGO de s'annoncer sur les consoles de nouvelles générations, il n'y a qu'un pas que nous nous garderons évidemment de franchir... Seule certitude : LEGO Star Wars : La Saga Skywalker dégainera son sabre laser ce soir, à l'occasion de l'Opening Night Live de la Gamescom 2020, qui démarrera pour rappel à 20h00 pétantes :

Tomorrow, this is the LEGO game you've been looking for: Don't miss the gameplay world premiere of LEGO @StarWars: The Skywalker Saga.



Live during @gamescom #OpeningNightLive at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT.



Watch at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/hfEsfhoNsm