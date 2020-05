LEGO Star Wars : La Saga Skywalker se montre en ce 4 mai 2020

Pour célébrer en ce 4 mai la journée mondiale Star Wars (#MayThe4thBeWithYou ou #StarWarsDay comme vous le savez depuis des lustres), voici deu nouveaux visuels officiels de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, le prochain jeu développé par TT Games, qui réunit l'intégralité des 9 films de la saga.

Si vous avez suivi l'histoire avec un petit "h", vous savez donc pertonnement que depuis quelques mois, nous sommes au courant de l'arrivée de ces 3 trilogies Star Wars présentes dans un seul jeu vidéo.

Les visuels en question (à voir dans notre galerie) montrent simplement les héros et antagonistes les plus emblématiques de la saga Skywalker. Des persos héroïques tels que Luke Skywalker, la princesse Leia, Rey, Finn, BB-8 et bien d'autres, ou bien les super méchants du côté obscur avec les sieurs que Dark Vador, Kylo Ren et d'autres...

Les visuels nous permettent aussi de voir des lieux iconiques de la saga, puisque les joueurs pourront prendre part aux guerres légendaires des films. De la bataille de Géonosis jusqu'à celle de Hoth pour repousser les forces hostiles de l'Empire, de nombreuses références aux films Star Wars sont réunies dans LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.

Enfin, sachez que des informations supplémentaires sur le jeu seront disponibles cet été.