Mega Man Le Film : Son scénariste veut explorer les tréfonds de l'âme du Blue Bomber

Parce que quelqu'un semble un jour avoir décidé qu'il fallait adapter à peu près tous les grands noms du jeu vidéo au cinéma, Capcom avait en 2018 annoncé la mise en chantier d'un film "live" des aventures de... Mega Man. Et contrairement à un certain Monster Hunter, les scénaristes semblent prendre la chose au sérieux.

Le scénariste Mattson Tomlin, qui co-signera notamment le script de la nouvelle adaptations des aventures de "Le" Batman en 2021, a récemment rejoint l'équipe de Mega Man : The Movie, et s'est laissé aller à quelques confessions métaphysiques auprès de nos confrères de Polygon. Derrière le casque iconique du Blue Bomber se cacherait en effet un être potentiellement en proie à un véritable développement :

De la même manière avec n'importe quel autre personnage, il faut le considérer comme s'il était une vraie personne. Ma manière de faire a toujours consisté à me demander : qu'est-ce qui rend une histoire captivante ? Et quelle est la véritable âme de ce personnage ? Nous le connaissons tous comme ce Blue Bomber caricatural qui saute et tire. Visuellement, le personnage va plaire aux fans du jeu vidéo, mais savent-ils ce qu'il s'y joue réellement ? Qu'est-ce que ce personnage peut vraiment traverser ?

Le film sera universel, primal et émouvant, pour que tout le monde puisse en quelque sorte s'identifier. Je suis donc vraiment enthousiasmé par ce script, avec ce que les gars vont faire de ce film et j'espère que l'on pourra bientôt en parler.

Si vous vous êtes toujours demandé ce qui pouvait bien occuper l'esprit du héros des années 1980, Mega Man : The Movie vous apportera peut-être un début de réponse. Faut-il s'attendre à un drame alors que son attirance pour Roll ne peut s'exposer en plein jour ? Le Blue Bomber dissertera-t-il sur les lois d'Asimov, remettant en cause la démarche du Dr Light ? bon, a priori, il faudra que le machin reste accessible :

Je pense que c'est un film que les enfants aimeront. Je ne veux pas trop en dire pour ne pas trahir nos intentions, mais ça ne leur est pas non plus exclusivement destiné. Mais je ne pense pas non plus que ce soit un film interdit aux moins de 17 ans.

Qu'espérez-vous du film Mega Man ? Qui pourra incarner le Blue Bomber ? George Clonney doit-il incarner le Dr Light ? Faites-nous part de vos avis de cinéphiles avertis dans les commentaires ci-dessous.