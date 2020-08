The Witcher : Le making-of de la série Netflix est disponible

Le tournage de la deuxième saison finalement lancé, Netflix a eu l'idée de proposer à toutes celles et ceux qui ont découvert et apprécié la série The Witcher, un des cartons de 2019/2020, de découvrir ses coulisses. Maintenant.

Vous avez aimé Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, avez déjà commencé à vous attacher à Freya Allan (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer) et suivi leurs histoires avec attention ? Vous jetez souvent des pièces à votre Sorceleur ?

L'attente jusqu'à la diffusion de la saison 2 de la série chapeautée par Lauren Schmidt Hissrich pouvant être très longue, le service de vidéos à la demande californien a la bonne idée de proposer une plongée dans les coulisses du tournage de l'adaptation des écrits dark fantasy d'Andrzej Sapkowski.

The Witcher : Le Making-Of est d'ores et donc disponible depuis quelques heures sur Netflix. Il s'agit d'un documentaire assez court, trente-deux minutes, qui permettra de voir un peu l'envers du décor, le casting et les différents choix des producteurs. Et c'est toujours bon à prendre, en attendant que l'acteur principal remonte un PC sur Instagram.