Henry Cavill monte un PC et fait monter la température sur Instagram

Pour de nombreux cinéphiles et sérievores, il est avant tout Superman ou Geralt de Riv. Mais pour ses fans, Henry Cavill représente bien plus et ils ont pu fondre devant le nouveau défi qu'il s'est imposé et a su mettre en scène comme il faut.

Ceux qui le suivent un tantinet le savent : Henry Cavill est un geek. Bon, il n'a pas vraiment le physique qui va avec, si l'on en croit les descriptions dans les livres d'histoire et de légendes. Mais ça a l'air tout à fait authentique lorsqu'il parle de World of Warcraft et partage avec ses fans ses moments de détente à peindre des figurines de jeux de rôles et plateau.

Il y a peu, sur son compte Instagram, le bellâtre britannique a publié une vidéo très spéciale qui montre qu'il n'a vraiment pas peur de mettre les mains dans le cambouis. On peut le voir monter son nouveau PC, avec "un gros watercooling des familles" comme dirait Camille, tout seul, dans un clip d'environ cinq minutes.

Vous allez me dire que cela n'a rien d'exceptionnel, ce à quoi je vous répondrai que vous avez raison, j'ai moi-même à mon actif quelque chose comme cinq bécanes depuis le début de l'année 2020, et il n'y a de quoi en faire un fromage. Oui mais voilà : Henry Cavill, c'est Henry Cavill.

Ce que je veux dire, au-delà de cette affirmation qui me rappelle les argumentaires implacables de personnes ayant erré dans notre rédaction mais que la décence m'interdit de nommer, c'est que la tête d'affiche de The Witcher sur Netflix a, comme je le disais plus haut, quelques avantages dans la vie.

Alors voir le natif de l'île de Jersey dans ce débardeur bleu, sur des morceaux de Barry White capables de déclencher des accouchements spontanés, appliquer de la pâte thermique (un peu trop) sur un CPU comme on étale de l'huile de massage sur un corps délassé, sensuellement, manipuler cette tour avec ses bras solides... Bordel, moi-même je me sens tout chose. On appréciera aussi le sens de l'humour, parce qu'il a manifestement bien galéré avant le résultat final, intéressant. Maintenant, sa bête de course, ce sera pour quoi ?