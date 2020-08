Xbox One : La mise à jour d'août bientôt disponible

Il y a quelques jours, Microsoft présentait sa nouvelle expérience Xbox, interface revue, corrigée et unifiant tous les supports. Aujourd'hui, les possesseurs de la Xbox One peuvent déjà avoir un aperçu de l'avenir.

À voir aussi : Xbox Series X : La liste des jeux exclusifs pour y voir plus clair, notre vidéo

Un Guide amélioré, plus de facilités en matière d'interaction avec ses amis et un avant-goût de nombreux changements pour les Insiders, voilà la nouveauté de la semaine pour la Xbox One. Une nouveauté que la firme de Redmond a détaillé sur le Xbox Wire, images (visibles dans notre galerie ci-dessous) à l'appui, histoire que vous sachiez tout :

Le Guide

Le Guide a déjà été mis à jour en mai, mais ce n'était qu'une première étape, destinée à le rendre plus simple d'utilisation. Depuis, et grâce à vos retours, nous avons pu encore affiner l'expérience :

Une page d'accueil améliorée

La nouvelle page d'accueil se veut plus simple, lisible en un coup d'oeil. Il est désormais plus facile de naviguer entre les dernières choses que vous étiez en train de faire, l'Accueil, et vos jeux et applications. Si vous souhaitez personnaliser le Guide, vous pourrez modifier l'ordre des éléments. Nous avons également ajouté des fonctions en bas de la page pour accéder plus facilement à des choses essentielles comme les notifications, la fonction de recherche et les paramètres audio.

Interagir avec vos amis

Et puisque l'on parle de notifications, la mise à jour d'août comprend une nouvelle boite de réception pour celles-ci, à laquelle vous pourrez accéder aisément en cliquant sur la cloche des notifications en bas du Guide. Dans cette boite de réception, vous retrouverez les alertes, les invitations et les notifications de nouveaux messages, regroupées au même endroit. Et cette boite se synchronisera sur toutes vos applications Xbox, comme la nouvelle application mobile qui entrera bientôt en Bêta. Il suffira d'interagir avec une notification depuis n'importe où pour que les changements soient reflétés sur toutes les applications Xbox.

Des groupes vocaux et un chat plus simple

En juin, les groupes et le chat ont été rassemblés au sein d'un même onglet pour que vous puissiez communiquer plus facilement avec vos amis ou vos partenaires de jeu. Afin de continuer à améliorer cette expérience, nous avons ajouté un aperçu du texte de vos nouveaux messages. Nous avons aussi implémenté une fonctionnalité demandée régulièrement : la possibilité de contrôler indépendamment le volume des membres d'un même groupe vocal.

Plus d'astuces pour les joueuses et les joueurs découvrant la Xbox

Enfin, nous souhaitions également que le Guide soit plus facile d'accès pour celles et ceux n'étant pas encore familiers de la Xbox. Les pages du Guide sont plus faciles à lire et les fonctions des raccourcis comme des boutons sont plus évidentes à comprendre. Nous avons ajouté des astuces pensées pour les nouvelles joueuses et les nouveaux joueurs, pour qu'il soit plus facile de comprendre à quoi chaque page sert et comment s'habituer à les utiliser.

Nouvelle apparence pour le fil d'actualité

Cette nouvelle expérience Xbox nous permet également d'envisager des manières inédites d'afficher le contenu de la communauté et des développeurs sur Xbox. Nous voulons que les contenus partagés soient au centre de l'expérience, pour mettre les captures d'écran, les extraits vidéos et les publications des joueuses et des joueurs en valeur. Vous verrez rapidement que tous les contenus partagés sur Xbox font la même taille. Nous avons amélioré la manière dont ils apparaîtront sur les blocs Jeu, Contacts et Communauté de l'Accueil, les clips vidéos seront lus automatiquement et les publications afficheront le nombre de réactions, commentaires et partages tout en nécessitant moins de métadonnées. Nous avons aussi ajouté des raccourcis pour qu'il soit plus facile d'interagir avec une publication mais également de découvrir plus de joueuses, de joueurs et de jeux en rapport avec celle-ci.

Bientôt disponible pour les membres Xbox Insiders

Nous n'aurions pas pu concevoir toutes les fonctionnalités décrites ci-dessus sans l'aide des Xbox Insiders. Leurs retours, suggestions et signalements de bugs nous ont permis de pouvoir continuer à offrir la meilleure expérience possible, pour toutes et tous. La mise à jour d'août sera disponible cette semaine pour tout le monde, mais ce mois-ci les Xbox Insiders pourront également découvrir d'autres fonctionnalités détaillées ci-dessous.

Un nouveau look et de nouvelles sensations

Vous devriez toujours vous sentir accueilli et en terrain connu au sein de l'écosystème Xbox, que vous vous détendiez sur votre canapé ou que vous soyez en train de jouer en streaming lors de vos déplacements. Nous avons mis à jour l'apparence de nos applications mobile et PC tout au long de l'année dernière, l'heure est venue d'appliquer ces mêmes changements pour nos consoles.

À partir de cette semaine, les Xbox Insiders pourront découvrir une nouvelle apparence sur leur console Xbox One, plus en harmonie avec l'expérience disponible sur PC et mobile. Cela comprend des changements sur la forme, la police des tuiles et la manière dont celles-ci sont mises en valeurs. La disposition des éléments sur la plupart des pages restera inchangée, vous n'aurez pas à apprendre à utiliser une toute nouvelle interface lors de la sortie de la Xbox Series X.

Exprimez-vous grâce aux thèmes pour votre profil

Les profils d'utilisateurs sur Xbox font partie intégrante de l'expérience de notre communauté : sur console, ils font partie des lieux les plus visités, votre profil doit donc être personnalisable à l'envi pour que vous puissiez vous exprimer. Plusieurs thèmes seront disponibles lorsque cette fonctionnalité fera son apparition, dont des thèmes inspirés par les jeux des Xbox Game Studios, et d'autres seront ajoutés au fil du temps ! Les thèmes de profil sont également disponibles dans l'application Xbox pour PC et via la Game Bar.

Se connecter sur plusieurs appareils

Plus tôt dans le mois, nous vous annoncions l'arrivée du cloud gaming dans l'application Game Pass sur Android, et votre réaction a été incroyable. Des milliers de joueuses et de joueurs ont pu profiter de titres comme Sea of Thieves et Forza Horizon 4 depuis leurs téléphones. Celles et ceux disposant d'une console ont pu continuer leur partie, quelle que soit la plateforme, grâce aux sauvegardes partagées entre le cloud et leur machine. Pour que cette expérience soit encore plus transparente, nous avons décidé de modifier la manière dont vous vous connecterez sur Xbox. Vous pourrez vous connecter sur autant de consoles ou d'applications que vous le souhaiterez, simultanément. Vous pourrez donc utiliser votre console Xbox pour regarder des films, utiliser des applications, discuter avec vos amis et plus encore. En ce qui concerne les jeux, vous ne pourrez jouer que sur un appareil à la fois, pour que votre progression, vos succès et vos sauvegardes restent à jour et synchronisés, quel que soit l'appareil que vous choisirez d'utiliser. Vous souhaitez utiliser votre console à l'étage pendant que votre colocataire se sert de la console du salon pour regarder la télévision ? Essayer le dernier jeu sorti via le cloud pendant que votre famille regarde un film ? Nous voulons avant tout que vous soyez libre de choisir ce que vous voulez faire.