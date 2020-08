Microsoft présente la nouvelle expérience Xbox, un écosystème prévu pour le lancement de la Xbox Series X

Alors que tous les regards peuvent être tournés sur les caractéristiques d'une Xbox Series S dont on n'attend plus que l'annonce officielle, la bande à Philou a aujourd'hui bien d'autres préoccupations à partager, concernant l'environnement Xbox au global, amené à changer.

À voir aussi : Xbox Game Pass : Les prochains jeux disponibles et sur le départ révélés

À en croire la vidéo ci-dessus et le dernier article en date sur Xbox Wire, signé Chris Novak, à la tête du département Research & Design chez Xbox, la console de nouvelle génération attendue pour novembre prochain ne sera, comme le Game Pass et Project xCloud, qu'une composante d'un environnement global repensé.

C'est d'ailleurs ainsi que ce long communiqué définit la "nouvelle expérience Xbox" : un écosystème complet et global.

Soyez immédiatement les bienvenus, quelle que soit votre manière de jouer

Toutes vos expériences Xbox doivent rester accueillantes et familières, que vous jouiez sur votre console depuis votre canapé, que vous rejoigniez un groupe d'amis en passant par votre PC ou que vous souhaitiez faire une courte session de jeu depuis votre appareil Android en utilisant le cloud. L'apparence et les sensations apportées par la nouvelle expérience Xbox ont été conçues pour être plus rapides, plus accessibles et visuellement plus attirantes. À partir de la fin de l'année, celle-ci sera commune aux applications mobile Xbox, au Xbox Game Pass sur PC et bien sûr aux consoles Xbox One et Xbox Series X. Les textes seront plus faciles à lire, il sera plus aisé de comprendre l'ensemble des éléments présents à l'écran en un regard et toutes les tâches habituelles s'effectueront plus rapidement. Attendez-vous à découvrir des formats, des polices et des styles d'illustration inédits, et plus encore. La disposition des éléments restera familière sur la plupart des pages visibles sur votre console, mais le tout sera plus rapide, plus concentré.

Nous sommes aussi présents pour répondre à vos questions, à n'importe quel moment et où que vous soyez. Grâce à l'aide Xbox présente sur votre console, au support Xbox en ligne et au Xbox Game Pass accessible depuis votre téléphone ou votre PC, vous disposez de toute l'aide nécessaire pour surmonter les problèmes et reprendre votre partie aussi vite que possible.

L'expérience Xbox : prête pour quand vous le serez

La Xbox Series X redéfinira l'idée que vous vous faîtes de la vitesse lors de sa sortie en novembre, mais nous souhaitons également accélérer l'ensemble des expériences Xbox. Grâce à la Xbox Velocity Architecture et à la technologie Quick Resume, les jeux se lanceront plus rapidement et nous voulons que vous puissiez les découvrir, en parler et les télécharger plus vite, même lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre console. Votre téléphone, votre PC ou votre console se doivent de travailler ensemble. Nous savons que les moments que vous souhaitez dédier au jeu vidéo sont précieux et nous voulions nous assurer que vous passiez ceux-ci à jouer, non à attendre. La page d'accueil se chargera plus de deux fois plus vite lorsque vous démarrerez votre Xbox et plus de 30% plus rapidement lorsque vous passerez d'un jeu à celle-ci. De plus, ces améliorations utiliseront 40% moins de mémoire que précédemment.

Plus tôt ce mois-ci, nous dévoilions le nouveau Microsoft Store accessible depuis la console, repensé grâce à vos retours, et ce dernier est bien plus rapide ! L'application se lance désormais en environ 2 secondes et la navigation en son sein est bien plus instinctive. Il est aussi plus facile de comprendre quels éléments sont inclus dans votre abonnement et à quelles réductions vous avez droit en tant que membre Xbox Game Pass par exemple.

Une plateforme unique pour rassembler les communautés

Nous travaillons actuellement sur une nouvelle application mobile Xbox. Il est important pour nous de vous permettre d'inclure votre téléphone dans vos interactions sociales sur Xbox, pour que vous puissiez vous connecter avec vos amis et partager des choses avec eux plus facilement. Par exemple, si vous choisissez de partager un nouvel extrait vidéo depuis votre console, celui-ci sera envoyé automatiquement sur votre application mobile Xbox, pour que vous puissiez ensuite le partager sur le réseau social de votre choix.

Grâce à cette nouvelle application, vous pourrez rapidement envoyer des messages ou créer des groupes de discussion pour continuer vos conversations, même si vous êtes en déplacement. Nous avons également repensé les notifications, qui reflèteront votre activité, que ce soit sur mobile, PC ou console. Nous avons fusionné des fonctionnalités se rapprochant, comme le chat et le groupe de discussion, pour les rassembler au sein d'un même onglet dans le Guide, afin qu'il soit plus simple pour vous de voir ce qu'il se passe au sein de vos communautés ou de vos groupes d'amis.

Si certaines de ces mises à jour vous semblent familières, c'est parce que vous nous avez aidé à les concevoir au fil de l'année via notre programme Xbox Insider, ou que vous les avez remarquées alors qu'elles étaient cachées tout en étant à la vue de toutes et de tous (comme lorsque le nouveau style d'illustrations est apparu dans l'écran d'accueil de la Game Bar ou qu'un nouveau thème plus clair fut testé au sein de l'application Paramètres Familiaux). Ces mises à jour feront leurs apparitions dans les semaines qui viennent, puis, au mois de novembre, nous fêterons une étape cruciale dans l'élaboration de l'expérience Xbox, avec la sortie de la Xbox Series X.

Ce n'est encore que le début. Nous continuerons à écouter vos retours pour construire l'avenir à vos côtés. Telle est notre vision : bien que vous n'ayez jamais eu une telle liberté pour jouer où vous le voulez, quand vous le voulez et avec qui vous le voulez, vous saurez que vous serez sur Xbox.