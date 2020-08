Marvel's Avengers : Une War Table annoncée pour septembre, focus sur le contenu additionnel

Il est une expression française et rurale qui veut que l'on ne mette pas la charrue avant les boeufs. Ayant depuis longtemps développé la capacité de se jouer de la gravité, les Vengeurs n'en ont que faire, et nous donnent déjà rendez-vous pour l'après-lancement, quand bien même leur nouveau jeu se fait toujours attendre.

Après avoir abattu quelques cartes lors des deux premières War Table en juin et juillet, Marvel's Avengers reconvoquera les chevaliers des temps modernes pour un nouveau conseil de guerre le 1er septembre à 17 heures, comme vient de l'annoncer l'éditeur Square Enix. Le rendez-vous pris sur la chaîne YouTube, et le programme regarde déjà vers l'avenir :

Le 1er septembre, la troisième War Table de Marvel's Avengers fournira toutes les informations dont les joueurs ont besoin pour commencer le jeu dès sa sortie. Une attention particulière sera accordée au système de progression et aux astuces pour affronter les 50 types d'ennemis différents du jeu, ainsi que des détails supplémentaires sur le contenu "high-level" de Marvel's Avengers.



La War Table lèvera plus en détails le voile sur le mode Initiative, où les joueurs pourront perfectionner leurs héros après avoir terminé la campagne, et parlera aussi de la première saison de contenu additionnel. De nombreux héros, méchants, missions, régions et modes de jeu supplémentaires seront dévoilés, tous seront disponibles sans frais supplémentaires.

L'éditeur nous promet évidemment de nombreux détails cachés ici et là dans la présentation de la semaine prochaine, ce qui devrait vous donner l'illusion d'être resté après le célèbre générique de fin, avec la satisfaction de ne pas avoir déboursé une somme folle pour deux heures d'effet spéciaux. Quelle classe.

Si le contenu post-lancement du jeu sera donc en partie dévoilé le 1er septembre à 17 heures, Marvel's Avengers est quand à lui prévu pour avenger la veuve et l'orphelin le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA et sur PS5 et Xbox Series X à leurs lancements respectifs.