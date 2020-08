Call of Duty Black Ops Cold War : Date de sortie, édition Next-Gen, Warzone, Woods... Les grosses fuites

Call of Duty Black Ops Cold War fait chaque jour parler de lui et aujourd'hui cela concerne... des fuites. Et pas des moindres. En effet, date de sortie, éditions, Warzone, tout y passe avec l'aide des dataminers.

À voir aussi : Call of Duty Black Ops Cold War : Un premier artwork dévoilé

C'est par le biais de Twitter que le compte ModernWarzone a mis en évidences les fuites relatives à Call of Duty Black Ops Cold War. Voici donc ce qui a été découvert :

#BlackOpsColdWar leaks from tonight:



• Release November 13th

• MP Reveal September 9th

• Woods Pre-Order Bonus gives early access to open beta

• #Warzone live event with a reward to reveal #BOCW

• Hudson and Mason Return

• Will be a direct sequel to #BlackOps 1 - ModernWarzone (@ModernWarzone) August 25, 2020

À en croire le tweet, le jeu sortirait le 13 novembre prochain. L'annonce concernant le multijoueur arriverait le 9 septembre prochain. La précommande du titre donnerait permettrait de récupérer Woods et un accès anticipé à la bêta.

Un événement Warzone interviendrait avec en récompense le reveal de Call of Duty Black Ops Cold War. Hudson et Mason seraient de retour. Last but not least, il s'agirait d'une suite directe au premier Black Ops.

Ce n'est pas tout en termes de fuites puisque Warzone y a le droit également :

#Warzone Leaks from tonight:



• #BlackOpsColdWar event will req you to complete a mission to see the reveal

• The next WZ map is Verdansk in a Cold War setting

• Zombie BR mode

• Night Mode Coming

• Subway System being added in #Season6

• Farrah confirmed for Season 6 - ModernWarzone (@ModernWarzone) August 25, 2020

Un événement Call of Duty Black Ops Cold War vous demandera d'effectuer une mission pour apercevoir l'annonce. La nouvelle map de Warzone sera Verdansk mais durant la Guerre Froide. Un mode Zombie Battle Royale pourrait être de la partie tout comme un mode Nuit. Un système de métro serait ajouté durant la saison 6. Farrah, l'une des héroïnes de Modern Warfare pourrait arriver durant la saison 6.

3 packs de jeu ?

Toujours via Twitter, des dataminers ont réussis à trouver 3 packs pour Call of Duty Black Ops Cold War, que vous pouvez admirer dans la galerie d'images. Nos confrères de CharlieIntels ont tout rassemblé et ça donne ceci :

Edition Standard

Le bundle Cross-gen

L'édition Ultimate

Ces trois éditions donnent accès à la bêta en précommandant le jeu, donnant ainsi accès à Frank Woods en opérateur Warzone et Call of Duty : Modern Warfare.

L'édition Standard donnera accès au jeu sur PS4, Xbox One et PC.

L'édition crossgen quant à elle donnera accès aux version Xbox One et PS4 mais également aux futures versions next-gen quand elle seront disponibles.

La version utlimate donnera accès aux version current et next-gen également plus trois packs : Air, Mer et Terre avec 3 skins d'opérateurs, 3 skins de véhicules et d'arme. Le Battle Pass avec le 20 Tiers.

Et terminant sur Frank Woods en vidéo également via Twitter, confirmant ainsi sa venue à Verdansk :

Data miners have found this video of Frank Woods joining Modern Warfare and Warzone as a new operator. pic.twitter.com/nIFIfeHsdF - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 25, 2020

Ne reste plus qu'à confirmer tout cela officiellement, en somme.