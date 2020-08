Children of Morta : Un DLC animal à but caritatif disponible

Aujourd'hui 24 août 2020, les jeunes gens de Dead Mage et 11 bit studios ont choisi de sortir par surprise un tout nouveau DLC. Du nouveau contenu payant à destination de ce Rogue-like, pour la bonne cause.

Children of Morta accueille aujourd'hui le DLC Paw and Claws (Pattes et Griffes) sur tous les supports. Pour 3,99 euros, les joueurs bénéficieront de ces nouvelles fonctionnalités dans le jeu :

Un système d'abris pour animaux qui constitue une toute nouvelle section de la maison !

Un groupe d'animaux varié a rendu visite à la famille : cerfs, renards, oiseaux et plus encore.

Une nouvelle mécanique : servez-vous de friandises pou nourrir les animaux et prendre soin d'eux. De nouveaux boosts spéciaux liés aux animaux (Gain d'XP, Vitesse de déplacement et autres) disponibles pour les Bergson.

De nouveaux événements interactifs à la maison.

Plus de 100 nouvelles animations, grandes et petites, pour vous montrer la vie de vos nouveaux amis de la nature !

Vous vous direz que c'est un peu léger - en même temps, le prix constitue un bon indicateur. Alors oui, il est toujours plaisant que l'on fasse plus de place aux animaux, surtout dans un jeu aussi captivant que Children of Morta. Mais pourquoi craquer pour aussi peu ?

Tout simplement parce que Dead Mage et 11 bit studios se sont associés avec l'ONG Humane Society International, à laquelle ils reverseront l'intégralité des bénéfices. Sachant que la mission de cette organisation est de venir en aide aux habitants de notre planète couverts de plumes ou de poils, il n'y a peut-être pas à hésiter, finalement.

Children of Morta est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.