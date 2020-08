Xbox Series X : La liste des jeux exclusifs pour y voir plus clair, notre vidéo

Dans la vie d'une console, il y a des jeux tiers multiplateformes, des jeux en exclusivité temporaire, des jeux en exclusivité totale... et au final on se retrouve totalement perdu, sans pour autant être choqué et déçu. Alors quoi de mieux qu'un petit récapitulatif pour y voir un peu plus clair sur ce que Microsoft va nous proposer en exclusivité sur son écosystème Xbox durant les prochaines années ?

À voir aussi : Notre Calendrier des sorties des 40 plus gros jeux vidéo prévus avant 2021

Comme vous le savez, un des points clés dans la guerre éternelle des consoles, ce sont les exclusivités qui façonnent l'identité de marque. Après les 9 jeux exclusifs PS5, nous allons nous concentrer sur ce que Microsoft va sortir en exclusivité TOTALE (exit les exclus temporaires) sur sa Xbox Series X et sur PC.

Ci-dessus, notre gameclip des 9 jeux en mode détente et contemplation, et ci-dessous en mode listing tout beau tout propre.

Voici sans plus attendre la liste des neuf jeux estampillés Xbox Games Studios qui ne sortiront que sur Xbox Series X et sur PC (et certains sur Xbox One mais rien n'est moins sûr) :

En vous souhaitant un bon visionnage.

Que pensez-vous de ces jeux exclusifs ? Sont-ils "plus" ou "moins" alléchants que les futures exclusivités de Sony ? Est-ce que les promesses passées de Phil Spencer sont à la hauteur de vos attentes concernant l'avenir de Xbox et de la Xbox Series X ? Est-ce que le fait qu'il n'y ait malheureusement pas de jeu first party à son lancement vous motivera quand même à acheter la console dès cette année ? Tant de questions qui méritent des réponses et des débats dans le plus grand des calme.