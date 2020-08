Yakuza Like A Dragon annonce sa date de sortie dans une bande-annonce multi-casquette

Alors que le père Romain se fait dorer la pilule sous le soleil des Hauts-de-France, Sega profite de ce rare moment de faiblesse pour annoncer avec tambour et trompette l'arrivée officielle du Yakuza nouveau pour cet automne. Sortez vos marqueurs Muji et préparez-vous à distribuer des mandales par centaines.

Yakuza Like A Dragon sort les griffes, et annonce donc son arrivée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour le 13 novembre prochain - date qui avait par ailleurs été aperçue en juillet dernier. Celui qui perd au passage sa numérotation avec sa localisation occidentale se fiche d'ailleurs royalement des superstitions locales, puisque le 13 en question sera un... vendredi.

Pour fêter cette annonce mahutesque en grande pompe, Sega nous rappelle que la nouvelle formule de la série de beat'em all puisera cette fois son inspiration dans le genre tout aussi japonais du RPG, et nous propose donc de découvrir quelques uns des jobs alambiqués avec lesquels il faudra compter. Japon oblige, votre équipe pourra compter dans ses rangs danseurs, idoles, hôtes, croupiers et autres musiciens des familles, histoire de varier les plaisirs. Et tant pis pour les mages noirs.

Ceux qui préféreraient attendre la nouvelle génération de consoles pour découvrir les aventures au tour-par-tour d'Ichiban Kasuga devront prendre pour encore quelques temps leur mal en patience, puisque Sega explique désormais que Yakuza Like A Dragon sortira "au lancement" de la Xbox Series X, et "plus tard" sur PlayStation 5. Quel suspens.

Nous vous laisserons donc tirer par vous-mêmes des plans sur la comète dans les commentaires ci-dessous, やべえ !