Call of Duty Black Ops Cold War : Des bonus de précommandes en fuite, Woods de retour et une bêta ?

Alors que Call of Duty Black Ops Cold War doit montrer le bout de son nez le 26 août prochain afin de donner de plus amples informations sur ce qui nous attend pour cette nouvelle mouture, des bonus de précommandes ont d'ores et déjà atterri sur l'Internet.

Les informations proviennent du très informé site COD tracker. Tout d'abord, il devrait y avoir, comme d'habitude, une Bêta. Les joueurs qui pré-commanderont Call of Duty Black Ops Cold War auront donc droit à un accès anticipé fermé avant son ouverture au public. Rien n'indique qu'il s'agira d'une Bêta multijoueur, même si on peut mettre une pièce sur le fait que ce sera le cas.

Le site confirme que la Beta se tiendra sur PC et que, concernant la PS4 et Xbox One, cela devrait normalement suivre. Certaines éditions du jeu auront des bonus appréciables comme par exemple :

Woods en opérateur dans Modern Warfare et Warzone

Un pack d'arme Confrontation

Pack Mer, Air et Terre

Le Battle Pass de la Saison 1

Reste maintenant à patienter jusqu'aux annonces officielles pour savoir si oui ou non ces informations vont s'avérer exactes.

Call of Duty Black Ops Cold War n'a pour le moment ni supports ni dates.