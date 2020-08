The Last of Us Part II : Un easter egg très musical découvert avec la dernière mise à jour

Si vous n'avez peur de rien, pas même de la mort (aussi bête soit-elle), vous avez sans doute accueilli avec un joie teintée de sadisme l'arrivée de deux nouveaux modes très, très méchants dans The Last of Us Part II.

La mise à jour Grounded du 13 août dernier permet depuis lors aux derniers d'entre vous de tenter de traverser les sanguinolentes aventures d'Ellie en mode Réaliste, avec bien moins de ressources et d'indications à l'écran ou en Permadeath, dans quel cas la moindre erreur est synonyme de retour à la casse départ, sans toucher 20.000 Francs.

Mais parce que l'être humain est ainsi fait, et qu'il y aura toujours quelques têtes brûlées pour tenter l'impossible (celui auquel nul n'est tenu), des joueurs prêts à tout pour servir la cause ont déjà relevé le défi, et nous donnent des nouvelles de leur périple en terrain hostile. C'est le cas d'un certain BeingHuman1993, qui nous fait part de sa découverte musicale, qui attend les plus motivés d'entre vous à l'apparition du générique de fin de The Last of Us Part II :

Comme l'auront relevé les plus fins mélomanes, le père Joel interprète en intégralité le morceau "Future Days", en lieu et place du non-moins poignant "Wayfaring Stranger" d'Ellie. Ce morceau du grouper Pearl Jam tout aussi lourd sens (Si jamais je devais te perdre/Je me perdrais sûrement moi-même) est évoqué tout au long de l'aventure, alors que notre héros vieillissant tente d'apprendre l'art de la six-cordes à sa jeune protégée.

En réponse, un autre joueur affirme avoir entendu "Through the Valley" à la fin de sa partie en Permadeath, le morceau de Shawn James qui avait porté la toute première bande-annonce du jeu de Naughty Dog en décembre 2016, et nous éclaire tout autant que les reste des reprises de cette aventure hors-normes (Mon esprit et mon arme me réconfortent/Parce que je sais que je tuerai mes ennemis quand ils viendront). C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées...

Avez-vous essayé la mise à jour Grounded de The Last of Us Part II ? Vos nerfs ont-ils lâché ? Faites-nous part de vos avis sans fausse note dans les commentaires ci-dessous.