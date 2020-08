The Last of Us Part II : Difficulté Réaliste et Mort Permanente pour la prochaine mise à jour

Il est à l'heure actuelle parmi les favoris au titre de jeu de l'année pour la rédaction - dont la plupart des membres qui l'ont terminé (plusieurs fois pour certains) sont encore sous le choc. De nouvelles raisons de retourner dans le dernier jeu de Naughty Dog vont être proposées très bientôt.

Ce jeudi 13 août, The Last of Us Part II accueillera une nouvelle mise à jour baptisée Grounded Update. Celle-ci va principalement apporter deux niveaux de difficulté supplémentaires. Le premier, Réaliste, fait écho à celui apparu après le lancement du premier épisode et relève carrément le challenge en raréfiant les ressources et les checkpoints. Mort Permanente, elle, comme son nom l'indique, ne vous laissera pas l'opportunité de commettre la moindre erreur : toute mort sera définitive.

Ces deux modes s'accompagneront des Trophées pour récompenser les plus braves, sans que cela ait une incidence sur l'obtention du Platine - Joniwan respire.

En outre, tout un tas de modifications visuelles, audio et de gameplay sera proposée, pour vous faciliter la vie, la vue et peut-être vous faire rire :

Mirror World

Mirror on Death

Slow Motion

Bullet Speed Mode

Infinite Ammo

Infinite Crafting

Infinite Melee Durability

Infinite Listen Mode Durability

Infinite Listen Mode Range

One Shot

Touch of Death

8-bit Audio

4-bit Audio

Helium Audio (!)

Xenon Audio

Quelques échantillons sont à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous. Enfin, de nouvelles options feront leur apparition, allant de l'ajustement du grain film à l'ajout de la visée au capteur de mouvement. L'accessibilité sera aussi améliorée, notamment pour le Mode Réaliste et tout ce qui implique des cordes. Ne reste plus qu'à essayer tout cela, en attendant que le multijoueur, espéré par les fans de The Last of Us, ne tarde plus trop.

The Last of Us Part II est disponible sur PS4.