Game Pass : Plus de jeux de studios tiers et des annonces à venir selon Phil Spencer

Nombreux sont les joueurs à attendre de pied ferme l'arrivée des consoles nouvelle génération. Outre la puissance, le prix ou les accessoires, le nerf de la guerre ce sont les jeux. Phil Spencer, le grand patron de Xbox l'a bien compris.

Le Gamepass a su s'imposer durant cette génération comme un service incontournable pour Microsoft et les joueurs Xbox. Que ce soit des titres First Party ou tiers, tout est présent sur le Gamepass, et Phil Spencer ne compte pas s'arrêter là comme il l'indique sur Twitter :

In addition to all our first party games arriving day and date to @xboxgamepass - the team is focused on bringing many more third party games as well to the service https://t.co/PHx1HrSwDX - Phil Spencer (@XboxP3) August 20, 2020

En plus de tous les titres First Party qui sont arrivés sur le Xbox GamePass - l'équipe travaille d'arrache-pied pour apporter davantage de titres Third Party sur le GamePass.

Une bonne nouvelle pour les détenteurs dudit Gamepass, reste maintenant à voir les titres qui arriveront et si la cadence s'accélérera. Et Phil Spencer ne s'est pas arrêté là puisqu'il qu'il continue avec du teasing lors de son passage au Animal Talking présenté par Garry Whitta :

Notre investissement dans le GamePass et dans son catalogue continue de grossir. Nous avons de grandes et fortes annonces concernant des choses à venir dans le Gamepass.

Le journaliste de Ventubeat Jeff Gubb l'avait évoqué, Phil Spencer l'a confirmé.

Reste désormais à voir lesdites annonces et découvrir ce que nous réserve la firme de Redmond pour la sortie de la Xbox Series X et également pour pallier au report de Halo Infinite. Microsoft a encore le temps de frapper un grand coup et ainsi sortir sa nouvelle console dans les meilleures conditions possibles.