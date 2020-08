Xbox : "Une grosse raison de plus" de s'abonner au Game Pass serait bientôt révélée

Comme l'a montré le Xbox Games Showcase de juillet dernier, ainsi que les annonces faites par Microsoft depuis, le Xbox Game Pass représente le coeur de la stratégie de la firme de Phil Spencer pour la prochaine génération. Et il semblerait que le géant américain ait encore une cartouche majeure à tirer pour inciter les joueurs à s'abonner à son service.

Microsoft vient discrètement d'annoncer la suppression de ses rendez-vous mensuels Xbox 20/20 annoncés en mai dernier car cela ne collait plus avec le rythme et le format des annonces qu'il souhaite proposer désormais.

En réponse à cette révélation, le journaliste américain Jeff Grubb a publié un tweet qui laisse penser que Microsoft a encore une annonce importante à faire ce mois-ci (en plus de celle que tout le monde attend concernant la Xbox Series X) :

Like I said, it's going to be kind of an Xbox Month. It already did the xCloud announcement, and Phil already showed up on the Samsung Galaxy thing. Should still expect to see more about Xbox Series S and yet another big reason to get Game Pass in the next 2-to-3 weeks. https://t.co/Vc9c0HSix0