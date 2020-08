Microsoft Flight Simulator : Voici la liste des lieux qui utilisent la photogrammétrie

Les qualités visuelles de Microsoft Flight Simulator ne sont plus à présenter. L'une des techniques de rendu employées pour arriver à ce résultat, c'est la photogrammétrie. Voilà la liste des lieux qui l'emploient, rien que pour vos yeux.

Flight Simulator utilise les données de Bing Maps pour reproduire la terre entière en jeu mais cela ne veut pas dire que chaque ville ou lieu profite du même traitement. En effet, certains endroits profitent de la photogrammétrie 3D à savoir une multitude de photos sous plusieurs angles pour créer des modèles 3D. De ce fait les endroits qui en profite sont particulièrement fidèles et réalistes.

Pour en profiter il faut une connexion fibre ou alors mettre en cache les villes en les téléchargeant via les options du jeu en sélectionnant la zone de votre choix. Quoi qu'il en soit, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, voici la liste des 341 lieux qui profitent de cette technologie à l'heure actuelle, classés par États.

Royaume-Uni

Portsmouth

Southampton

France

Aix-en-Provence

Bordeaux

Lille

Marseille

Montpellier

Rennes

Rouen

Strasbourg

Allemagne

Aachen

Augsburg

Berlin

Bremen

Brunswick

Dresde

Duisburg

Halle (Saale)

Hamburg

Karlsruhe

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mönchengladbach

Munich

Münster

Nuremberg

Oberhausen

Espagne

Alicante

Barcelone

Córdoba

Madrid

Marbella

Murcia

Pamplona

Seville

Valence

Vigo

Suisse

Zürich

Belgique

Bruxelles

Danemark

Copenhague

Italie

Bologne

Catane

Florence

Milan

Naples

Palerme

Rome

Venice

Verone

Australie

Canberra

Darwin City

Gold Coast

Hobart

Newcastle

Wollongong

Canada

Calgary

Edmonton

Hamilton

London

Montreal

Ottawa

Quebec

Toronto

Vancouver

Victoria

Winnipeg

Alabama (US)

Anniston

Auburn

Birmingham

Decatur

Dothan

Huntsville

Mobile

Montgomery

Spanish Fort

Arizona (US)

Anthem

Carefree

Catalina

Foothills

Drexel Heights

Heights Flagstaff Lake

Havasu City

Mesa

Oro Valley

Peoria

Phoenix

Prescott

San Tan Valley

Tempe

Tucson

Yuma Arkansas (US)

Little Rock

Californie (US)

Agua

Caliente

Anaheim

Antioch

Bakersfield

Castro Valley

Chico

Concord

Davis

Desert Hot Springs

Downey

Elk Grove

Fairfield

Foster City

Fremont

Fresno

Glendale

Hanford

Hollister

Hollywood

Inglewood

La Habra

Lodi

Long Beach

Los Angeles

Los Gatos

Madera

Manteca

Modesto

Moreno Valley

Oceanside

Oxnard

Palm Springs

Palmdale

Perris

Porterville

Redding

Reedley

Richmond

Sacramento

Salinas

San Bernardino

San Diego

San Francisco

San Jose

Santa Ana

Santa Barbara

Santa Clarita

Santa Cruz

Santa Monica

Selma

Simi Valley

Stockton

Temecula

Ukiah

Visalia

Yuba City

Yucaipa

Colorado (US)

Boulder

Colorado Springs

Denver

Connecticut (US)

Bridgeport

New Haven

Stamford

Delaware (US)

Dover

Wilmington

Florida (US)

Brandon

Clermont

Daytona Beach

Deltona

Flagler Beach

Fort Lauderdale

Fort Myers

Gainesville

Gulf Breeze

Immokalee

Jacksonville

Key West

Lake City

Lakeland

Leesburg

Marco Island

Miami

New Smyrna Beach

Ocala

Okeechobee

Orange Park

Orlando

Pace Palatka

Palm Bay

Palm Beach

Palmetto Bay

Panama City

Pensacola

Poinciana

Port Charlotte

Port St. Lucie

Sarasota

Sebring

Spring Hill

St. Petersburg

Tallahassee

Tampa

Tarpon Springs

Titusville

Universal Studios

Florida

Venice

Walt Disney World Resort

Winter Haven

Winter Park

Zephyrhills

Georgia (US)

Atlanta

Brunswick

Columbus

Gainesville

Griffin

LaGrange Macon

Marietta

Peachtree City

Riverdale

Roswell

Savannah

Sea Island

St. Marys

Statesboro

Valdosta

Illinois (US)

Carbondale

Champaign

Chicago

Kankakee

Marion

Rock Island

Springfield

Indiana (US)

Fort Wayne

Indianapolis

Kokomo

Michigan City

South Bend

Iowa (US)

Des Moines

Kansas (US)

Topeka

Wichita

Kentucky (US)

Louisville

Louisiana (US)

Baton Rouge

Monroe

New Orleans

Shreveport

Maine (US)

Augusta

Portland

Maryland (US)

Baltimore

Massachusetts (US)

Boston

Brockton

Lowell

Springfield

Worcester

Michigan (US)

Ann Arbor

Detroit

Minnesota (US)

Farmington

Minneapolis

Mississippi (US)

Gulfport

Jackson

Laurel

Missouri (US)

Columbia

Jefferson City

Kansas City

Springfield

St. Louis

Nebraska (US)

Lincoln

Omaha

Nevada (US)

Carson City

Las Vegas

Reno

New Hampshire (US)

Concord

New Jersey (US)

Edison

Middletown

Newark

Toms River

Trenton

Willingboro

Nouveau Mexique (US)

Albuquerque

Bernalillo

Las Cruces

Los Lunas

Santa Fe

New York (US)

New York

Niagara Falls

Syracuse

Caroline du Nord (US)

Durham

Greensboro

Raleigh

Winston-Salem

Dakota du Nord (US)

Bismarck

Fargo

Ohio (US)

Cincinnati

Cleveland

Columbus

Dayton

Toledo

Oklahoma (US)

Oklahoma City

Tulsa

Oregon (US)

Beaverton

Portland

Pennsylvanie (US)

Abington

Harrisburg

McCandless

Norristown

Philadelphie

Pittsburgh

Rhode Island (US)

Providence

Caroline du Sud (US)

Charleston

Columbia

Goose

Creek

Greenville

Summerville

Dakota du Sud (US)

Pierre Tennessee (US)

Memphis

Nashville

Texas (US)

Amarillo

Austin

Brownsville

Corpus Christi

El Paso

Fort Worth

Galveston

Houston

Kingwood

Laredo

Longview

Lubbock

McAllen

Midland

San Antonio

The Woodlands

Utah (US)

Salt Lake City

Virginia (US)

Norfolk

Richmond

Washington (US)

Everett

Seattle

Tacoma

Wisconsin (US)

Appleton

Fond du Lac

Green Bay

Janesville

Madison

Milwaukee

Oshkosh

Sheboygan

Wyoming (US)

Cheyenne

On notera tout de même que ce sont les USA de loin qui remportent la palme du nombre de villes sous photogrammétrie. On sait par exemple que la ville de Paris est protégée et qu'il est donc impossible pour la ville (pour l'heure) de profiter de cette technologie. Enfin, on remarque aussi qu'il n'y a aucune ville asiatique, africaine ou d'Europe de l'Est.

Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC.