PS5 : "Le meilleur line-up de l'histoire de PlayStation" pour Eric Lempel

Comme de bien entendu, après la diffusion de la première publicité officielle de la PS5, vantant la DualSense et l'audio 3D, la communication s'est remise en marche chez Sony et une interview donnée à Games Industry a permis de connaître l'état d'esprit du constructeur à quelques mois du lancement.

Pour le moment, les joueurs sont en attente d'un prix et d'une date pour la PS5 - avec option précommande, si possible. Eric Lempel, à la tête du marketing de Sony Interactive Entertainment, a dans l'entretien accordé à Games Industry, rappelé les difficultés rencontrées, sur tous les fronts, à cause de la situation sanitaire mondiale.

Le fait de ne pouvoir profiter d'un monde "normal" où des démonstrations et prises en mains se multiplieraient dans le monde est un défi. Mais il reste confiant :

Nous lancerons la console cette année - c'est certain - et, nous allons nous assurer de proposer toute la magie et l'excitation des lancements passés.

Bon, on espère qu'il a sciemment oublié celui de la PS3 sur les Champs-Élysées. Mais passons.

Pour le moment, le nombre de jeux, en particulier First Party, confirmés pour le lancement de la PS5 n'est pas très clair. D'ailleurs, aucun n'est mis en avant dans le début de la campagne promotionnelle, qui se concentre sur les nouvelles sensations procurées par le nouveau joypad. Il explique

Une fois que nous en avons fini avec toutes les fonctionnalités de la PlayStation 5, ce qui en fait un véritable produit de nouvelle génération, c'est le contenu. Celui de la fenêtre de lancement et au-delà est incroyablement enthousiasmant. Je dirais qu'il s'agit du meilleur line-up que nous ayons jamais eu de l'histoire de PlayStation., entre nos équipes Worldwide Studios et nos partenaires de différents éditeurs à travers le monde. Nous avons révélé une partie du contenu, et naturellement il y en a davantage à venir. Mais la façon dont les développeurs peuvent interagir avec cette plateforme et créer de nouvelles expériences avec une propriété intellectuelle établie ou non, c'est c'est terriblement excitant.

Ne comptez par sur lui pour en dire davantage. Mais la confiance est belle. Le match risque de se montrer intéressant avec la Xbox Series X, pour laquelle Phil Spencer avait tenu sensiblement le même discours... Avant que Halo Infinite ne se voit reporté. Quel line-up va l'emporter ? La PS5 pourra-t-elle réussir un départ canon sans un nouvel épisode de Fantavision ou Knack 3 ? Les réponses en fin d'année, à la sortie des deux machines.