Xbox Series X : Le "meilleur" line-up de lancement de l'histoire de Xbox selon Phil Spencer

Les joueurs savent certaines choses au sujet du lancement de la Xbox Series X. Ils savent par exemple que la console est prévue pour la fin de cette année. Et ils savent également que des titres comme Halo Infinite ou Yakuza : Like a Dragon seront disponibles au lancement de cette dernière. L'intégralité des jeux disponibles "day one" sur la nouvelle console n'est cependant pas connue. À en croire Phil Spencer, les joueurs devraient avoir de quoi faire.

À quelques jours de la tenue du Xbox Games Showcase, le site américain Polygon a eu l'opportunité de s'entretenir avec Phil Spencer. Au cours de cette conversation, le sujet du catalogue de lancement de la Xbox Series X a été abordé. Et selon le grand patron de Xbox, la console sera dans une situation plutôt confortable lors de son arrivée dans les rayons.

Je pense sincèrement qu'en termes de lineup de lancement, nous sommes dans la meilleure situation de l'histoire de Xbox. Quand je pense à la variété de jeux auxquels les gens vous pouvoir jouer dès le jour du lancement de la Xbox Series X, et pas simplement grâce à la rétrocompatibilité, ainsi qu'à la manière qu'a le Game Pass de justifier le prix de la console, je me dis qu'il y a là une vraie force.



Mais vous savez, nous avons également Halo. La dernière fois que nous avons proposé un Halo au lancement d'une console était en 2001 (lors du lancement de la première Xbox, ndlr). Et nous sommes très confiants vis-à-vis de Halo. Cela sera un gros morceau du Xbox Games Showcase.

Le sujet du catalogue du Xbox Game Pass lors de la sortie de la Xbox Series X n'a pas souvent été abordé. S'il proposera évidemment des jeux rétrocompatibles ainsi que les jeux Xbox Series X First Party, il est possible de se demander si Microsoft a passé des accords avec des éditeurs tiers pour que leurs premiers jeux next-gen soient d'emblée sur le Game Pass. Et si oui, pour quels jeux.

À noter également qu'en ce qui concerne les jeux développés par les Xbox Game Studios spécifiquement, Phil Spencer affirme que la Xbox Series X bénéficiera "de la collection de jeux First Party la plus diverse dont avons jamais disposé."

Pour rappel, le Xox Game Showcase aura lieu le 23 juillet prochain à 18h (pré-show à 17h). Microsoft y présentera certains des titres sur lesquels ses studios internes planchent. La Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année. Sa date de sortie exacte, son prix, et ses jeux de lancement n'ont pas encore été communiqués.

